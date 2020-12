VfL Wolfsburg: Verstoß gegen Corona-Regeln? Der VfL Wolfsburg hat im Zusammenhang mit Corona-Regeln ein falsches Verhalten von vier seiner Profis eingeräumt. Zugleich wiesen die Niedersachsen einen Bericht der "Bild" zurück.

"Die Club-Verantwortlichen betonen ausdrücklich, dass das ohnehin schon umfangreiche Hygienekonzept beim VfL noch einmal nachgeschärft sowie Spieler, Trainer- und Betreuerstab mit Nachdruck nochmal sensibilisiert wurden", heißt es in der Stellungnahme des Fußball-Bundesligisten.

Trafen sich vier VfL-Profis privat zum Fußball-Gucken?

Zuvor hatte die "Bild" detailliert über einen Corona-Verstoß der Profis Maximilian Arnold, Tim Siersleben, Maximilian Philipp und Xaver Schlager am 18. Dezember berichtet und sich dabei auf einen anonymen Hinweisgeber berufen. Die vier sollen sich demnach zum gemeinsamen Fußball-Gucken in der Schlager-Wohnung getroffen haben. Einen Tag später wurde Arnold positiv auf Covid-19 getestet, die drei Mitspieler vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt. Das Quartett verpasste das Pokalspiel gegen Sandhausen (4:0). Inzwischen sind alle vier nach negativen Testergebnissen wieder im Training - Siersleben, Philipp und Schlager hatten sich nicht mit Corona angesteckt.

VfL weist Darstellung zurück

Das Treffen wäre ein doppelter Verstoß gewesen: zum einen gegen das DFL-Hygiene-Konzept und zum anderen gegen die Landesverordnung Niedersachsens, derzufolge sich bis zum 10. Januar maximal fünf Menschen aus höchsten zwei Haushalten treffen dürfen. Der VfL Wolfsburg erklärte jedoch, dass es sich so wie von der Zeitung konkret beschrieben "nicht dargestellt" habe. Gleichwohl habe es "ein Fehlverhalten" gegeben.

AUDIO: VfL Wolfsburg nach Mini-Winterpause selbstbewusst (2 Min)

VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke reagierte verärgert: "Wenn es dem anonymen Hinweisgeber wirklich wichtig ist, dass Corona-Prozesse beim VfL optimiert werden, dann hätte ich mir gewünscht, dass er sich damit direkt an die Geschäftsführung richtet und nicht den Weg über die Öffentlichkeit wählt", erklärte er der "Bild".

Beim VfL sind seit Beginn der Pandemie schon neun Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden, zuletzt Ersatzkeeper Pavao Pervan.

