VfL Wolfsburg: Trainer Kohfeldt stellt die Qualitätsfrage Stand: 21.03.2022 12:06 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg geht mit Abstiegssorgen in die Länderspielpause. Vor allem der nominell stark besetzte Angriff wird den Erwartungen nicht gerecht. Und so wächst auch für Trainer Florian Kohfeldt der Druck.

von Christian Görtzen

Der Unterschied zu früher ist deutlich wahrnehmbar. War Kohfeldt während seiner Zeit bei Werder Bremen dafür bekannt, dass er Auftritte seines damaligen Teams öffentlich schon mal weitaus besser bewertete, als sie objektiv betrachtet waren, hörte sich dies als Coach des VfL Wolfsburg zuletzt ganz anders an - erst recht nach den vergangenen beiden Spielen.

Hatte der 39-Jährige nach dem 2:3 beim SC Freiburg schon betont, dass er "sehr, sehr sauer" über die Leistung seines Teams in der ersten Hälfte gewesen sei, legte er nach dem 0:2 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen bei seiner kritischen Analyse noch eine Schippe drauf.

"Im Dezember hätte mich die Niederlage nicht so geärgert wie jetzt, denn da waren wir einfach schlecht", sagte Kohfeldt dem NDR. "Jetzt geben wir es einfach weg. Und das ist etwas, das tief in unsere Köpfe muss: Das geht nicht. Und das ist für mich auch eine Qualitätsfrage." Seine Aussage lässt gesamtheitlich betrachtet den Schluss zu: Die nominelle Klasse des Kaders steht viel zu häufig in erheblichem Widerspruch zu den gebrachten Leistungen auf dem Rasen.

VfL-Angriff bleibt hinter den Erwartungen zurück

Kohfeldt kritisierte hier zwar das Defensivverhalten, die Diskrepanz zwischen Potenzial und Umsetzung ist aber vor allem beim Angriff zu sehen. Als im vergangenen Sommer die Spieler für jenen Mannschaftsteil feststanden, waren Vergleiche mit den ganz Großen der Bundesliga statthaft. Denn nominell gehörte der VfL-Sturm mit Wout Weghorst, Lukas Nmecha, Dodi Lukebakio und Luca Waldschmidt in der Breite zu den besten der Liga.

Schäfer: Bei Chancenverwertung kein Team schlechter

Der niederländische Nationalspieler Weghorst verließ den VfL im Winter zwar Richtung englischer Premier League, dafür aber kamen der dänische Nationalspieler Jonas Wind und Spielgestalter Max Kruse. Geblieben ist die erstaunliche Harmlosigkeit des Wolfsburger Angriffs. Oder, wie es Sportdirektor Marcel Schäfer nach dem Spiel gegen Leverkusen ausdrückte: "Nach der Chancenverwertung sind wir meines Wissens die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Das war heute ein Beispiel dafür."

Kohfeldts Punktebilanz schlechter als van Bommels

Auch Kohfeldt haderte: "Wir kreieren Chancen in allen möglichen Bereichen: bei den Standards, nach Kontern und aus dem Positionsspiel heraus. Wir müssen einfach mal ein Tor machen - es ist relativ simpel." Gut liest sich auch seine persönliche Bilanz nicht. Die Partie gegen Leverkusen am 27. Spieltag war die Nummer 18 unter seiner Verantwortung.

Als Kohfeldt nach dem neunten Spieltag kam, hatte der VfL als Tabellenneunter 13 Punkte auf dem Konto. Jetzt sind es 31. Macht exakt einen Zähler pro Partie. Und damit ging es auf Tabellenplatz zwölf hinab. Unter Vorgänger Mark van Bommel kamen die "Wölfe" auf 1,44 Punkte im Schnitt.

"Wölfe" nach der Pause gegen Augsburg und Bielefeld

Ausgezahlt hat sich der Trainerwechsel von Geschäftsführer Jörg Schmadtke, der Ende Januar 2023 in den Ruhestand gehen will, demzufolge nicht. Die Frage ist nur: Wie geht es weiter für den VfL, der ursprünglich die Champions-League-Plätze angepeilt hatte?

Aktuell sieht es so aus, dass die "Wölfe" mit Abstiegssorgen zunächst in die Länderspielpause und dann in die restlichen sieben Spieltage gehen. Denn auf Relegationsrang 16 sind es nur noch fünf Punkte Vorsprung. Die nächsten Aufgaben: beim Viertletzten FC Augsburg und zu Hause gegen den Vorletzten Arminia Bielefeld. Die einst hochambitionierten Niedersachsen müssen nun zeigen, dass sie Abstiegskampf können.

