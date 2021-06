VfL Wolfsburg: Stadion strahlt am Mittwoch in Regenbogenfarben Stand: 22.06.2021 12:57 Uhr Auch der VfL Wolfsburg will am Mittwochabend ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen und sein Stadion bunt illuminieren. Zuvor hatte die UEFA untersagt, die Arena in München während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen.

von Bettina Lenner und Jonas Freudenberg

Zwischen 18 und 1 Uhr soll die Volkswagen Arena in bunten Farben erstrahlen, bestätigte der norddeutsche Fußball-Bundesligist dem NDR auf Nachfrage. Der Club, bei dem seit 2018 alle Teamkapitäninnen und Teamkapitäne mit der Regenbogenbinde auflaufen, hatte das Stadion zuletzt am 13. März im Rahmen des Vielfaltsspieltags in der Partie gegen Schalke in den Regenbogenfarben illuminiert. Auch Zweitligist FC St. Pauli reagierte und hießt am Millerntor Regenbogenflaggen.

Das DFB-Team, dessen Kapitän Manuel Neuer ungeachtet aller Diskussionen erneut seine bunte Spielführerbinde tragen wird, bestreitet am Mittwoch (21 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in München sein letzten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn.

Weitere Städte machen mit

Das Münchner Stadion hatte dann nach dem Willen der Politik als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung vielfarbig leuchten sollen. Die UEFA lehnte den Antrag des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD), der "ein weithin sichtbares Signal für unser gemeinsames Werteverständnis“ senden wollte, jedoch ab.

Nun wollen andere Städte ein buntes Zeichen setzen. Auch Berlin, Köln und Frankfurt bestätigten entsprechende Pläne. "Wenn München am Mittwoch nicht darf, dann müssen eben die anderen Stadien im Land Farbe bekennen. Auf jetzt, Kollegen in der Liga", hatte Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann in der Nacht zum Dienstag getwittert.

Hintergrund des Protestes ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt und das erst am vergangenen Dienstag vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban. Entsprechend laut war die Forderung nach einem klaren Zeichen bei der Fußball-EM in Deutschland geworden. In Ungarn war der Münchner Vorstoß nicht gut angekommen.

St. Pauli: Fußball muss seiner Verantwortung gerecht werden

Mit knapp 300 Wörtern beschrieb die UEFA ausführlich ihren Kampf gegen "Rassismus, Homophobie, Sexismus und alle Formen der Diskriminierung" - um das Anliegen dann dennoch abzulehnen. Die UEFA sei "aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage - eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt - muss die UEFA diese Anfrage ablehnen", teilte der Dachverband mit - und löste damit heftige Kritik und zahlreiche Gegenreaktionen aus.

"Der Fußball muss in seiner Rolle als Bindeglied zwischen den Menschen seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Dazu gehört auch, für eine Welt einzustehen, in der jeder Mensch lieben kann, wen er will", twitterte der FC St. Pauli.

LSVD: "Die Zeichen der Zeit nicht erkannt"

"Wir als Verband finden es sehr befremdlich, wie die UEFA mit Werten umgeht, die in der Gesellschaft allgemein akzeptiert werden sollten", sagte Sprecher Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD). "Die UEFA hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt - und es ist klar zu erkennen, auf welche Seite sie sich mit ihrer Entscheidung stellt."

Immerhin habe sich der DFB bislang als einziger Verband während der EM klar positioniert. "Das finden wir sehr gut. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass in anderen Städten geplant wird, die Stadien zu erleuchten", so Ulrich: "Zudem unterstützen wir die Aktion, an die Zuschauer in München Regenbogenfahnen zu verteilen, um ein Zeichen für Respekt und Akzeptanz zu setzen."

Der Dachverband der deutschen Christopher Street Day's (CSD) wird mit Partnern wie Amnesty International den Fans 11.000 Fahnen zur Verfügung stellen. "Zeigen wir den LGBTIQ* in Ungarn, dass sie nicht alleine sind", hieß es in einer Erklärung: "Doch zeigen wir auch aller Welt, dass Menschenrechte für alle Menschen zu gelten haben."

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.06.2021 | 13:25 Uhr