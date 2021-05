VfL Wolfsburg: Saison endet mit Niederlage gegen Mainz 05 Stand: 22.05.2021 17:20 Uhr Der VfL Wolfsburg hat sich mit einer 2:3 (0:1)-Niederlage gegen Mainz 05 aus der Saison verabschiedet. Die "Wölfe" können es verkraften: Die Qualifikation für die Champions League stand bereits fest.

Für den Führungstreffer in der sportlich bedeutungslosen Partie sorgte Jean Paul Boetius. Der Mittelfeldspieler schloss in der 44. Minute einen sehenswert vorgetragenen Angriff mit einem Flachschuss ab. Maximilian Philipp (47.) glich aus. In der 54. Minute war Robin Quaison zum 2:1 für die Rheinhessem erfolgreich, erneut wirkte die Wolfsburger Hintermannschaft unsortiert. Joao Victor (66.) glich erneut aus, doch Stefan Bell (78.) stellte auf 3:2 für den FSV.

Trotz der Niederlage war die Spielzeit für die "Wölfe" ein voller Erfolg. Als Tabellenvierter erreichten sie die Champions League und werden sich in der kommenden Saison mit den besten Teams Europas messen.

Bleibt Trainer Glasner in Wolfsburg?

Das Thema, das den VfL Wolfsburg in den kommenden Tagen vor allem beschäftigen wird, ist die Zukunft von Trainer Oliver Glasner. Der Österreicher ist in den vergangenen Wochen einem Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber regelmäßig ausgewichen. Wegen Problemen mit VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke ist fraglich, ob der Coach seinen noch bis 2022 laufenden Vertrag erfüllen wird.

34.Spieltag, 22.05.2021 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 2 1. FSV Mainz 3 Tore: 0: 1 Boetius (44.) 1 :1 Philipp (47.) 1: 2 Quaison (54.) 2 :2 Victor (66.) 2: 3 Bell (77.)

VfL Wolfsburg: Pervan - Mbabu (57. Victor), Lacroix, Brooks (57. Siersleben), Paulo Otavio (83. Roussillon) - Schlager (83. Gerhardt), Arnold - R. Baku, Philipp, Brekalo (69. Ginczek) - Weghorst

1. FSV Mainz: Dahmen - St. Juste, Bell, Niakhaté - da Costa (81. Mwene), Kohr, Brosinski (71. Fernandes) - Barreiro Martins (32. Latza), Boetius (81. Öztunali) - Quaison (71. Szalai), Onisiwo

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Pervan - Mbabu (57. Victor), Lacroix, Brooks (57. Siersleben), Paulo Otavio (83. Roussillon) - Schlager (83. Gerhardt), Arnold - R. Baku, Philipp, Brekalo (69. Ginczek) - WeghorstDahmen - St. Juste, Bell, Niakhaté - da Costa (81. Mwene), Kohr, Brosinski (71. Fernandes) - Barreiro Martins (32. Latza), Boetius (81. Öztunali) - Quaison (71. Szalai), Onisiwo

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.05.2021 | 22:30 Uhr