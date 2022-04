VfL Wolfsburg: Ohne Waldschmidt zum schweren Spiel beim BVB Stand: 14.04.2022 17:15 Uhr Der VfL Wolfsburg steht am Sonnabend im Gastspiel bei Borussia Dortmund vor einer denkbar schweren Aufgabe. Angreifer Luca Waldschmidt fällt für den Rest der Saison aus.

Sie wirkten entspannt und gelassen - Trainer Florian Kohfeldt und Sportdirektor Marcel Schäfer lachten viel bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Dortmund (Sonnabend, 15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Dabei musste Kohfeldt schon zu Beginn eine Hiobsbotschaft verkünden: Für Waldschmidt ist die Saison wegen einer langwierigen Verletzung am Sprunggelenk vorzeitig beendet. "Er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, danach hat sich ein bisschen Flüssigkeit gebildet. Das Mittel der Wahl ist jetzt Ruhe", sagte Kohfeldt.

Waldschmidt mit Verletzungspech in seiner ersten Saison

Für Waldschmidt ist damit ein enttäuschendes erstes Jahr in Wolfsburg vorzeitig beendet. Der siebenmalige Nationalspieler kam 2021 erst Ende August von Benfica Lissabon und verpasste deshalb die komplette Saisonvorbereitung des VfL. Anschließend warfen ihn immer wieder Verletzungen zurück, er habe "nie richtig den Rhythmus gefunden", sagte Schäfer. "Und wenn er auf dem Platz stand, haben wir als Mannschaft nicht gut funktioniert."

Er hoffe, dass Waldschmidt im Sommer "im Vollbesitz seiner Kräfte in die Vorbereitung starten" könne, so Schäfer. "Wir versprechen uns nächstes Jahr einiges von Luca." Für Waldschmidt hatten die "Wölfe" vor der Saison rund zwölf Millionen Euro an Benfica gezahlt.

AUDIO: Florian Kohfeldt: Aufatmen? Nullkommanull! (4 Min) Florian Kohfeldt: Aufatmen? Nullkommanull! (4 Min)

Jahrelange Durststrecke beim BVB soll enden

Seit dem DFB-Pokalfinale 2015 haben die Niedersachsen nicht mehr gegen Dortmund gewonnen. "Das ist ja immerhin noch in diesem Jahrhundert", scherzte Kohfeldt. Das jüngste Tor beim BVB gelang dem VfL 2016: André Schürrle traf in der 86. Minute nach Vorlage von Max Kruse zum 1:5.

Gelingt allerdings am Sonnabend der Coup, ist er von großer sportlicher Bedeutung für den VfL: Fünf Spiele vor Ende der Saison haben die Wolfsburgeracht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Mit einem Sieg könnten sie bei gleichzeitigen Niederlagen der Konkurrenz schon so gut wie sicher mit dem Verbleib in der Ersten Liga planen.

AUDIO: Maximilian Arnold: Wie schön doch Siege sind (4 Min) Maximilian Arnold: Wie schön doch Siege sind (4 Min)

"Wölfe" auswärts zuletzt erfolglos

Allerdings lief es gerade in der Fremde für den VfL zuletzt nicht gut: Nur eins der vergangenen neun Auswärtspartien entschied das Kohfeldt-Team für sich. Der jüngste Auswärtssieg datiert von Mitte Februar (2:0 in Frankfurt). Aber auch die Borussia hat drei der vergangenen fünf Pflichtspiele im Westfalenstadion verloren.

Entscheidend werden - wie zuletzt beim 4:0-Sieg gegen Bielefeld - Wille und Einsatzbereitschaft sein. Die Kulisse stimmt: Das Stadion wird am Sonnabend mit mehr als 80.000 Fans ausverkauft sein.

