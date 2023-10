VfL Wolfsburg ohne Torhüterin Frohms nach Paris Stand: 09.10.2023 12:27 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen im Qualifikations-Hinspiel beim Pariser FC am Dienstag ohne Torhüterin Merle Frohms auskommen. Die 28-Jährige hat sich im Training eine Gehirnerschütterung zugezogen. Wie lange sie ausfallen wird, ist offen.

Bei der Partie am Dienstagabend (19 Uhr) im Pariser Stade Charlety wird aller Voraussicht nach Lisa Schmitz im VfL-Tor stehen. Kiara Beck rückt in den Kader nach.

Oberdorf wieder einsatzfähig

Frohms vergrößert damit die personellen Sorgen von VfL-Trainer Tommy Stroot, der ohnehin auf die länger verletzten Rebecka Blomqvist, Sveindis Jonsdottir und Camilla Küver sowie Tabea Sellner (wird Mutter) verzichten muss.

In der Ligapartie am Freitag gegen Nürnberg (1:0) hatte zudem Lena Oberdorf wegen Knieproblemen gefehlt. Die deutsche Nationalspielerin soll in Paris aber wieder mitspielen. Ihren Ausfall bezeichnete Trainer Stroot als reine Vorsichtsmaßnahme.

Schäfer warnt vor Paris

Das Team werde zum Start der Mission Champions-League-Titel Nummer drei "mit einem kühlen Kopf nach Paris fahren", sagte Nationalspielerin Chantal Hagel: "Wir sind positiv aufgeregt. Das ist ein extrem wichtiges Spiel. Wir wollen ganz klar in die Gruppenphase, da gibt es nur eins: gewinnen."

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer warnte: "Paris FC ist ein harter Brocken. Das sieht man allein daran, dass sie auf dem Weg in diese Runde den WFC Arsenal ausgeschaltet haben." Die Londonerinnen waren in der vergangenen Saison noch der Halbfinal-Gegner des VfL.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 10.10.2023 | 23:03 Uhr

