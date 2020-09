VfL Wolfsburg: Noch ein Schritt bis zur Europa League Stand: 30.09.2020 08:16 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kämpft am Donnerstag bei AEK Athen um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League.

Fünf Pflichtspiele binnen 14 Tagen haben die Fußballer des VfL Wolfsburg bereits in den Beinen - und sie wollen am Donnerstag (20.45 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) alles dafür tun, dass die Terminhatz anhält: In der Play-off-Partie bei AEK Athen geht es für die "Wölfe" um das Erreichen der Gruppenphase der Europa League. Setzen sich die Niedersachsen beim zwölffachen griechischen Meister durch, sind ab dem 22. Oktober "englische Wochen" Alltag für das Team von Trainer Oliver Glasner.

Die vier Spieltage der Gruppenphase gehen bis zum 10. Dezember über die Bühne. In welchem Lostopf der VfL landen würde, hängt davon ab, welche Teams sich qualifizieren. Nach aktuellem Stand ist Lostopf zwei nicht unwahrscheinlich - dann könnte Wolfsburg auf Top-Teams wie Arsenal, SSC Neapel oder AS Rom treffen.

Joao Victor fällt aus, Casteels und Weghorst fraglich

Um den Spiele-Marathon zu bewältigen, setzt der VfL-Coach auf Rotation. "Sollten wir uns für die Gruppenphase qualifizieren, was unser großes Ziel ist, wird es nicht anders gehen. Dann geht es bis Weihnachten im Drei-Tages-Rhythmus durch. Wir müssen das clever steuern", betonte Glasner, der schon bei der Partie in Freiburg (1:1) die Startelf auf sieben Positionen verändert hat.

Verletzungsbedingt musste er auch Stammkeeper Koen Casteels durch Pavao Pervan ersetzen. Ob der Belgier, den Knieprobleme plagen, in Athen spielen kann, ist noch offen. Fest steht allerdings, dass Joao Victor fehlen wird. Der Brasilianer zog sich in Freiburg eine Adduktorenverletzung zu. Angeschlagen ist zudem Wout Weghorst, der umgeknickt war und deshalb nur Teile des Mannschaftstrainings absolvierte.

Schlägt der VfL noch einmal auf dem Transfermarkt zu?

Die Verletzungssorgen - in William, Kevin Mbabu und Marin Pongracic fallen weitere Profis länger aus - zwingen Glasner unabhängig von der gewünschten Rotation zu Umstellungen. Zudem hofft der Österreicher noch auf Verstärkungen: "Klar ist auch, dass wir, was unseren Kader angeht, sicherlich noch jemanden dazuholen sollten, weil es sonst über die lange Zeit knapp wird", hatte er bereits vergangene Woche gesagt.

Auch Manager Jörg Schmadtke schloss Nachverpflichtungen nicht aus: "Wenn wir etwas Sinnvolles noch dazubekommen können, was auch wirtschaftlich darstellbar ist, und wenn wir damit eine Qualitätssteigerung des aktuell guten Kaders hinbekommen, dann werden wir uns dagegen nicht sträuben", erklärte er dem "sportbuzzer". Das Transferfenster schließt am kommenden Montag.

So könnte der VfL spielen:

Pervan - Klaus, Brooks, Guilavogui, Roussillon - Arnold, Gerhardt - Brekalo, Schlager, Steffen - Weghorst

