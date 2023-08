VfL Wolfsburg: Nmecha fällt erneut aus Stand: 14.08.2023 19:48 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss erneut auf seinen Nationalstürmer Lukas Nmecha verzichten. Wie lange der 24-Jährige pausieren muss, steht nach ersten Untersuchungen am Montag noch nicht fest.

Die Wolfsburger teilten lediglich mit, "dass infolge eines Zweikampfs im DFB-Pokalspiel am Sonntag bei TuS Makkabi Berlin erneut das rechte Knie in Mitleidenschaft gezogen wurde". Nmecha werde sich nun "weiterführenden Untersuchungen unterziehen". Der ältere Bruder des Neu-Dormunders Felix Nmecha erzielte am Sonntag in Berlin das Tor zum 1:0 für den VfL, musste danach aber in der 43. Minute ausgewechselt werden.

Weitere Informationen VfL Wolfsburg im Pokal weiter - aber Sorgen um Nmecha Der Nationalspieler traf beim 6:0-Erfolg gegen Makkabi Berlin zum 1:0, musste aber noch vor der Halbzeit verletzt raus. mehr

Schlägt der VfL nun noch mal auf dem Transfermarkt zu?

Nmecha hatte sich bereits im vergangenen November schwer am Knie verletzt und dadurch die Fußball-WM in Katar sowie die komplette Rückrunde der Bundesliga-Saison verpasst. Die Pokalpartie in Berlin war sein erster Pflichtspieleinsatz seit März.

Im Falle einer längeren Ausfallzeit des Angreifers könnten die Wolfsburger noch einmal ihre Transferpläne ändern und einen weiteren Mittelstürmer verpflichten. Ohne Nmecha stünden ihnen für diese Position nur noch der Däne Jonas Wind und das 18-jährige Talent Dzenan Pejcinovic zur Verfügung. Der portugiesische Neuzugang Tiago Tomas wird von Trainer Niko Kovac bislang vorwiegend als Flügelstürmer eingesetzt.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 14.08.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg