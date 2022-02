VfL Wolfsburg: Nicht alles Kruse, was glänzt Stand: 07.02.2022 13:11 Uhr Nach elf sieglosen Spielen in Folge hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg erstmals wieder gewonnen. Großen Anteil daran hatte auch Rückkehrer Max Kruse. Dabei war der 33-Jährige an keinem VfL-Treffer beteiligt.

In der Tat fielen Kruses Leistungsdaten kaum rekordverdächtig aus. 44 Ballkontakte, eine Laufleistung von 8,99 Kilometern und eine Torschussvorlage - im ersten Spiel nach seiner Rückkehr zum VfL Wolfsburg brannte der Ex-Nationalspieler nicht gerade ein Feuerwerk ab. Dennoch zeigte sich nicht nur sein enorm erleichterter Trainer Florian Kohfeldt nach dem 4:1-Erfolg gegen Fürth vollauf davon überzeugt, dass Kruse bei den Niedersachsen entscheidend zu einem fußballerischen Kulturwandel beitragen kann.

"Wölfe" nicht fehlerlos, aber verbessert

Kohfeldt sprach von einem "klaren Schritt hin sind zu mehr Kombinationsfußball" und verwies dabei auf die Neuzugänge Kruse und Jonas Wind, die beide in der Startelf standen. Mit frischem Blut in ihren Reihen knackten die keinesfalls fehlerfreien "Wölfe" ihre Sieglos-Serie und atmeten danach ganz tief durch. "In einer nicht ganz einfachen Ausgangslage haben wir vom Kopf her eine sehr gute Leistung gebracht", sagte Kohfeldt.

Vor der Partie hatte noch ein Alarmzustand geherrscht und VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke von einem "Endspiel-Charakter für alle Beteiligten" gesprochen. Nun bleiben personelle Konsequenzen in der sportlichen Führung zunächst einmal aus.

Lob für Kruse und Wind

Gegen Fürth übernahm Kruse Verantwortung, zeigte Spielwitz und hatte den Blick für seine Mitspieler. "Max hat vieles organisiert und kommuniziert", sagte Kohfeldt.

Lob gab es aber auch für Wind, der als Nachfolger von Wout Weghorst verpflichtet worden ist: "Bei Max wusste ich etwa, was von ihm in einem Pflichtspiel kommt. Das wusste ich bei Jonas nicht. Aber auch da hat er mich positiv überrascht", erklärte der VfL-Coach, der dem 23 Jahre alten Dänen nach starken Trainingsleistungen "einen sehr guten Einstieg" in die Intensität der Bundesliga attestierte.

Vranckx jüngster VfL-Doppelpacker

Aber auch andere Dinge beim ersten VfL-Sieg seit dem 6. November (1:0 gegen Augsburg) waren bemerkenswert: Aster Vranckx erzielte nicht nur seinen ersten Pflichtspieltreffer im VfL-Trikot, der 19-Jährige avancierte auch zum jüngsten Doppelpacker der Wolfsburger Bundesliga-Historie.

Erstmals seit dem 14. Dezember (2:3 gegen Köln) trafen die "Wölfe" wieder ins Netz, zudem auch mal wieder durch einen Freistoß. Endlich hat auch Maximilian Philipp seine seit Mai 2021 andauernde Torflaute beendet. Und schließlich ist der VfL nach dem Sieg in der "ewigen Tabelle" an Hannover 96 vorbeigezogen und damit der erfolgreichste niedersächsische Bundesliga-Club.

Kohfeldt mahnt und hält den Ball flach

Nun darf bei allem Respekt ein Sieg gegen das abgeschlagene Liga-Schlusslicht noch lange nicht als Gradmesser für eine glorreiche Zukunft dienen - entsprechend hält Kohfeldt den Ball flach: "Es war für uns sehr wichtig, den ersten Schritt zu gehen. Wir sollten aber auf keinen Fall irgendwie denken, dass jetzt sofort alles besser ist und alles läuft."

Wie wichtig der Erfolg dennoch ist, zeigte die Reaktion von Mittelfeldspieler Renato Steffen: "Wenn man die letzten Wochen anschaut, ist sehr viel Last von den Schultern gefallen", erklärte der Schweizer, dem erstmals seit Ende August wieder eine Torvorbereitung gelang.

Steffen: "Kruse ist wichtig für die Mannschaft"

Auch Steffen glaubt an eine Wolfsburger Trendwende und setzt dabei ebenfalls auf Kruse: "Wir hatten bisher nur eine Woche zusammen, aber er ist wichtig für die Mannschaft. Man merkt seine Präsenz. Wir werden noch viel Freude an ihm haben, und er kann uns noch einen Schritt weiter nach vorn bringen."

