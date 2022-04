VfL Wolfsburg: Nachwuchskeeperin Kassen gegen die Bayern im Tor?

VfL-Frauen mit Youngster Kassen im Tor gegen die Bayern? Stand: 15.04.2022 15:57 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben vor dem DFB-Pokal-Halbfinale am Sonntag beim FC Bayern München große Personalsorgen. In Almuth Schult, Lisa Weiß und Katarzyna Kiedrzynek stehen möglicherweise drei Torhüterinnen nicht zur Verfügung.

Definitiv ausfallen wird Weiß, die sich kommende Woche an der rechten Hand operieren lässt und deren Saison deshalb vorzeitig beendet ist. Stammkeeperin Almuth Schult hatte unter der Woche wegen einer Schulterzerrung schon ihr Comeback in der DFB-Auswahl verpasst. "Almuth befindet sich momentan in Behandlung. Es wird eine Last-Minute-Entscheidung sein, ob das funktioniert oder nicht", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot vor dem Duell am Sonntag (12.30 Uhr/im NDR Livecenter) in München.

Keeperin Kassen vor ihrem Debüt

Weil auch Katarzyna Kiedrzynek mit Schulterproblemen von der polnischen Nationalmannschaft zurückkehrte, muss womöglich die erst 19 Jahre alte Julia Kassen zwischen die Pfosten. Die Torhüterin stünde vor ihrem Pflichtspieldebüt für die erste Mannschaft des VfL. Er habe deshalb aber "keine Bauchschmerzen", sagte Stroot.

Kassen zählte zwar sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal und in der Champions League mehrfach zum Kader, blieb dabei aber ohne Einsatz. Für den VfL Wolfsburg II absolvierte die U20-Nationalspielerin in der laufenden Saison zehn Partien in der Zweiten Liga.

VfL-Coach erwartet "grundlegend anderes Spiel"

In der Bundesliga fertigten die "Wölfinnen" jüngst die Dauer-Rivalinnen mit 6:0 ab und machten damit einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft. Allerdings ist die personelle Situation der Münchnerinnen nicht mehr so angespannt wie noch vor zwei Wochen. Dem FCB fehlten damals allein vier Spielerinnen wegen Corona-Infektionen.

Nun strebt das Team die Revanche für die herbe Niederlage an. "Ich bin großer Hoffnung, dass wir unser wahres Gesicht zeigen können. Deshalb freuen wir uns unheimlich auf dieses Spiel", sagte Trainer Jens Scheuer vor der Partie zwischen dem Meister und dem Pokalsieger. "Ein grundlegend anderes Spiel" erwartet auch Wolfsburg-Trainer Stroot.

Auch der FCB mit Personalsorgen im Tor

Genau wie beim VfL gibt es auch beim FC Bayern noch keine Gewissheit darüber, wer zwischen den Pfosten stehen wird. Cecilia Runarsdottir hat sich im Training die Hand gebrochen. Laura Benkarth fehlt schon länger wegen einer Knieverletzung. Ob Maria Luisa Grohs oder Janina Leitzig der Startelf angehören werden, ließ Scheuer offen.

