VfL Wolfsburg: Mit neuer "Haltung" und Kruse gegen Greuther Fürth Stand: 02.02.2022 15:33 Uhr Vier namhafte Spieler gingen, drei Neue kamen - mit einem radikal umgebauten Kader will Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Sonntag gegen Greuther Fürth die Sieglosserie beenden. Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf Max Kruse.

VfL-Trainer Florian Kohfeldt weiß, was es bedeutet, mitten in der Saison einen personellen Umbruch zu riskieren - vor allem, weil die "Wölfe" in Wout Weghorst, Josuha Guilavogui, Admir Mehmedi und Daniel Ginczek namhafte Profis haben ziehen lassen. Gleichwohl sieht er darin auch eine Chance, "die Haltung zu verbessern, die in der Vergangenheit nicht immer top war".

Umbruch als "Schritt nach vorne"

Zwar sei vor allem der Abgang von Weghorst, dem erfolgreichsten VfL-Torschützen der vergangenen drei Jahre, ein herber Verlust - aber es könne auch "ein Schritt nach vorne sein", so Kohfeldt im NDR Interview. Das Offensivspiel der "Wölfe" sei sehr auf den Niederländer zugeschnitten gewesen, nun sei man viel variabler aufgestellt.

So beschreibt VfL-Sportchef Marcel Schäfer den Weghorst-Nachfolger Jonas Wind als flexibel einsetzbaren Offensivmann, der sowohl "an vorderster Front, als auch hinter den Spitzen" spielen könne und sich "unglaublich clever zwischen den Linien bewegt".

Kruse soll der neue "Leitwolf" sein

Große Hoffnungen setzt Kohfeldt zudem auf Max Kruse - schon am Sonntag (17.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Fürth erwartet der Trainer, "dass er seine spielerischen und kommunikativen Fähigkeiten einbringt und die Mannschaft mit führt auf dem Platz".

"Felix Magath hat mal gesagt: 'Wer über 30 ist, der muss nur einmal trainieren'. Aber Max braucht gar nicht daran zu denken: Wenn wir zweimal trainieren, trainiert er auch zweimal." VfL-Sportchef Schäfer über mögliche Privilegien für Kruse

Zweifel, dass der 33-Jährige mit dieser Rolle nicht klar kommen würde, hat Kohfeldt nicht: "Er hat eine Gewinner-Mentalität. Er lässt Samstag für Samstag alles auf dem Platz, um zu gewinnen. Er will immer die Bälle haben, versteckt sich nicht und ist unglaublich stressresistent."

Kohfeldt: "Spüre großes gemeinsames Wir"

Druck vor dem Duell mit dem Liga-Schlusslicht spürt Kohfeldt trotz der Negativserie von wettbewerbsübergreifend elf Spielen ohne Sieg deshalb nicht: "Ich weiß, dass unsere Situation nicht einfach ist. Aber gerade die letzten Tage haben noch einmal gezeigt, wie entschlossen der VfL auch handelt, um die Situation nicht zu erdulden, sondern zu verändern. Ich spüre weiterhin ein großes gemeinsames Wir."

Auch VfL-Sportchef Marcel Schäfer will von einem "Endspiel" für Kohfeldt nichts wissen: "Ich würde nie ein Endspiel für einen Trainer ausrufen", sagte er dem NDR und fügte hinzu: "Wir sind mit einem positiven Gefühl in die Woche gegangen." Kohfeldt habe bis zur Fürth-Partie zudem viel Zeit, mit dem neuen Kader zu arbeiten. Das Spiel sei "richtungsweisend und bedeutsam" - nicht mehr und nicht weniger: "Und wir wollen es gewinnen."

