VfL Wolfsburg: Mit Kohfeldt und Casteels gegen Bielefeld Stand: 07.04.2022 15:45 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann im Kellerduell mit Arminia Bielefeld wieder auf Trainer Florian Kohfeldt und Stammkeeper Koen Casteels setzen. Mit einem Sieg am Sonnabend können sich die "Wölfe" im Abstiegskampf viel Luft verschaffen.

Punktet auch Hertha BSC im Berliner Stadtderby gegen Union nicht, hätten die Niedersachsen dann fünf Spieltage vor dem Saisonende ein Polster von acht Punkten auf die Abstiegszone. "Es ist ein wichtiges Spiel, weil wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können", sagte Casteels, der vor seinem 220. Bundesliga-Einsatz steht und damit zum Rekord-Belgier avancieren kann. Bislang teilt er sich Platz eins mit dem früheren HSV- und FC-Bayern-Profi Daniel van Buyten.

Casteels mit viel Erfahrung im Abstiegskampf

Seit elf Jahren ist Casteels in Deutschland unter Vertrag, Abstiegskampf kennt er dabei zur Genüge. Mit der TSG Hoffenheim musste er 2013 ebenso in die Relegation wie zweimal (2017 und 2017) mit seinem jetzigen Club. Aber die Situationen von damals seien mit der jetzigen "schwer zu vergleichen, es ist eine andere Zeit und eine andere Mannschaft", so der VfL-Kapitän.

Dreimal fehlte der 29-Jährige den Wolfsburgern zuletzt, in allen drei Spielen gab es eine Niederlage. Beim 0:2 gegen Leverkusen und beim 2:3 in Freiburg sei der Mannschaft nicht viel vorzuwerfen gewesen, sagte Casteels. Ganz anders sehe das jedoch für das 0:3 in Augsburg aus: "Da haben wir in allen Aspekten nicht das gezeigt, was wir können und uns vorstellen." Es sei jetzt wichtig, "dass uns solche Auftritte nicht noch einmal passieren".

"Wir freuen uns, dass der Trainer wieder da ist"

Der VfL-Keeper setzt bei der erhofften Trendwende auch auf die Rückkehr von Trainer Kohfeldt, der die vergangene Trainingswoche und die Partie in Augsburg wegen einer Corona-Infektion verpasst hatte. "Wir freuen uns alle, dass er wieder da ist. Die anderen Trainer haben ihre Aufgaben gut erfüllt, aber es ist eben etwas anderes, wenn der Cheftrainer nicht dabei ist."

Als alleinige Erklärung für den desolaten Auftritt am vergangenen Sonntag wollte der Torwart das aber nicht gelten lassen: "Die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Das sollte keine Ausrede für das Spiel oder die Leistung sein. Dahinter sollten wir uns nicht verstecken."

Kohfeldt: "Wir dürfen nicht panisch werden"

Für Kohfeldt war die Leistung seines Teams "ein stückweit überraschend. Sonntag war nicht gut, wir waren leider nicht bereit. Das war auch der Mannschaft klar. Bielefeld wird daher extrem wichtig", erklärte der 39-Jährige und forderte eine Reaktion: "Das muss ein Ausrutscher gewesen sein."

"Für große Wiedersehensfreude war keine Zeit. Denn wir sind in einer nicht angenehmen Situation und befinden uns im Abstiegskampf." Florian Kohfeldt

Als "Endspiel" will Kohfeldt die Partie gegen den Tabellen-16. am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) aber nicht bezeichnen: "Es ist ein sehr wichtiges Spiel für beide Teams. Wir dürfen nicht panisch werden. Tabellarisch sind wir im Vorteil. Augsburg bleibt die Ausnahme, am Sonnabend wird es die Mannschaft hinbekommen."

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Schlager, Arnold, Roussillon - Wind, Kruse - L. Nmecha

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade - Prietl, Schöpf - Wimmer, Krüger, Hack - Serra

