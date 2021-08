VfL Wolfsburg: Micky van de Ven kommt - Brekalo geht nach Turin Stand: 31.08.2021 21:06 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich am letzten Tag der Transferperiode die Dienste des niederländischen Abwehrtalents Micky van de Ven gesichert. Marin Pongracic geht nach Dortmund, Josip Brekalo wechselt derweil nach Italien.

Der 20 Jahre alte van de Ven wechselt vom niederländischen Zweitligisten FC Volendam zum Bundesliga-Tabellenführer und unterschrieb beim VfL einen Vierjahresvertrag bis 2025. "Wir freuen uns sehr, dass wir es sozusagen auf den letzten Metern des Transferfensters geschafft haben, Micky van de Ven zu verpflichten", sagte Sportdirektor Marcel Schäfer über den Innenverteidiger, der zuletzt erstmals in das vorläufige Aufgebot der niederländischen U21-Nationalmannschaft berufen wurde.

"Als junger, erfolgshungriger und leistungsbereiter Spieler passt Micky van den Ven genau in unser Anforderungsprofil und wir sind überzeugt, dass er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist." VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer

Pongracic zieht es nach Dortmund

Zuvor hatten die Niedersachsen mit Marin Pongracic einen Innenverteidiger ziehen lassen. Der 23-Jährige wurde bis zum Saisonende an Liga-Konkurrent Borussia Dortmund verliehen. Pongracic war im Januar 2020 aus Salzburg zu den Niedersachsen gewechselt und hat seitdem 21 Bundesligaspiele (zwei Tore) für den VfL bestritten. Sein Vertrag bei den Wolfsburgern läuft noch bis 2024.

Brekalo heuert beim FC Turin an

Auch Josip Brekalo schiebt erst einmal nicht mehr in Wolfsburg Dienst. Der Offensivspieler wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Serie-A-Club FC Turin. Laut italienischen Medien zahlt Turin zunächst 1,5 Millionen Euro und besitzt für den kommenden Sommer zudem eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro.

In Wolfsburg besitzt der 23 Jahre alte kroatische Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2023. Brekalo spielt seit 2016 bei den "Wölfen", von Januar bis Dezember 2017 war der Linksaußen an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Für die Grün-Weißen bestritt Josip Brekalo bislang 118 Pflichtspiele, in denen ihm 22 Tore gelangen.

