VfL Wolfsburg: Mbabu nach Corona-Infektion wieder im Training Stand: 04.01.2022 09:48 Uhr Nicht einmal eine Woche nach Bekanntwerden seiner Corona-Infektion ist Fußballprofi Kevin Mbabu zurück im Mannschaftstraining des Bundesligisten VfL Wolfsburg. Feiert auch der infizierte Dodi Lukebakio ein schnelles Comeback?

Die Corona-Infektion von Mbabu hatten die Niedersachsen am 29. Dezember bekannt gegeben. Der Schweizer befand sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub in Dubai und musste sich dort in Quarantäne begeben. Nun ist er schneller als gedacht zurück in Wolfsburg und nahm bereits wieder am Mannschaftstraining teil. "Die medizinische Abteilung und das Gesundheitsamt haben nach den negativen Tests grünes Licht gegeben", sagte VfL-Coach Florian Kohfeldt.

Kohfeldt: Lukebakio "noch nicht abgeschrieben"

In Lukebakio haben die Wolfsburger aktuell nur noch einen Corona-Fall im Kader. Aber auch beim Offensivmann besteht die Hoffnung, dass er schnell wieder auf dem Platz stehen kann. "Ich habe ihn für das Bochum-Spiel noch nicht abgeschrieben", sagte Kohfeldt dem "sportbuzzer". Der VfL tritt am Sonntag (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) zum Rückrundenauftakt beim Aufsteiger an.

Guilavogui vor Rückkehr als "Maskenmann"

Entwarnung gaben die Wolfsburger zudem bei Josuha Guilavogui, der sich im Training einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte. "Er wird relativ zügig mit einer Maske auf den Platz zurückkehren", erklärte Kohfeldt. Sollte der Franzose am Donnerstag wieder im Training sein, "ist er für das Bochum-Spiel definitiv ein Thema". Möglicherweise sogar auch Aster Vranckx, den zuletzt Oberschenkel- und Rückenprobleme ausbremsten.

