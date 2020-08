Stand: 14.08.2020 11:29 Uhr

VfL-Frauen verlieren Trainer Lerch

Noch bevor die alte Saison abgeschlossen ist, schafft Stephan Lerch Fakten. Der Trainer des Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg will seinen Vertrag beim Doublesieger über 2021 hinaus nicht verlängern. Das teilte der Club am Freitag mit. Nach "acht wunderbaren Jahren" wolle er eine neue Herausforderung annehmen, wurde Lerch in der Mitteilung zitiert. "Bereits bei meiner letzten Vertragsverlängerung habe ich mich mit den VfL-Verantwortlichen gezielt auf eine Laufzeit bis 2021 verständigt, weil dieser Gedanke schon damals eine Rolle spielte."

Entscheidung vor Champions-League-Finalturnier

Der 36-Jährige absolviert gerade die Ausbildung zum Fußballlehrer an der DFB-Akademie. In der kommenden Woche will Lerch mit den VfL-Frauen den Angriff auf das Triple starten. Im Baskenland, für das seit Kurzem eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt, soll das Finalturnier der Frauen-Champions-League stattfinden. Wolfsburg trifft im Viertelfinale am Freitag (18 Uhr) auf Glasgow City. "Aktuell steht es für mich offen, wo es ab Sommer 2021 weitergehen wird. Zunächst liegt der Fokus ausschließlich auf dem Erreichen aller mit dem VfL gesteckten Ziele", sagte Lerch.

Kellermann: Früher Zeitpunkt gibt Planungsssicherheit

Der Zeitpunkt für Lerchs Entscheidung kurz vor dem letzten Höhepunkt der alten Saison kommt überraschend. "Wir hätten die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit sechs Titelgewinnen seit 2017 natürlich sehr gerne fortgesetzt", sagte der Sportliche Leiter, Ralf Kellermann. "Der frühe Zeitpunkt der Entscheidung gibt uns in dieser wichtigen Personalie aber Planungssicherheit." Lerch hatte seit seiner Amtsübernahme als Cheftrainer im Jahr 2017 dreimal nacheinander das Double gewonnen. 2018 schaffte er mit den VfL-Fußballerinnen zudem den Einzug ins Champions-League-Finale.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 14.08.2020 | 12:25 Uhr