VfL Wolfsburg: Leipzig abhaken, beim BVB punkten

Das 1:6 im Pokal gegen Leipzig - die erste Pflichtspielniederlage der Saison - soll ein Ausrutscher bleiben, der positive Saisonverlauf beim BVB fortgesetzt werden: Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner strahlt vor dem schweren Auswärtsspiel in Dortmund am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) demonstrativ Selbstvertrauen aus: "Ich wusste bisher nicht, wie die Mannschaft nach einer Niederlage reagiert. Ich hätte bei meinem Antritt am 1. Juli aber auch nicht gedacht, dass wir erst am 1. November darüber sprechen. Das zeigt, dass die Spieler und wir alle hier auch viel richtig gemacht haben. Ich denke, dass die Niederlage keine großen Spuren hinterlässt", sagte der VfL-Coach am Freitag.

Positive Herangehensweise soll helfen

"Wir sind nicht das, was wir die letzte halbe Stunde gezeigt haben, sondern das, was wir die letzten drei Monate gezeigt haben", ergänzte der Österreicher. Und in diesem Zeitraum zeigten die Niedersachsen einiges, präsentierten sich extrem stabil. 13 Pflichtbegegnungen waren die Wolfsburger in der laufenden Spielzeit ungeschlagen geblieben, in der Bundesliga kassierten sie dabei in neun Partien lediglich fünf Gegentreffer. Glasner hofft, dass sich seine positive Herangehensweise auch auf die Spieler überträgt und sie sich durch die ungewohnte Klatsche nicht aus der Bahn werfen lassen: "Es ist wichtig, dass wir körperlich und geistig auf der Höhe sind und dieses Spiel abhaken."

Guilavogui wieder dabei

Personell kann er - von den Langzeitverletzten abgesehen - in Dortmund aus dem Vollen schöpfen.

"Die Spieler, die zuletzt fit waren, sind alle an Bord", sagte Glasner, der sich vor allem über die Rückkehr von Josuha Guilavogui freut, der wegen einer Gelb-Rot-Sperre im Pokal nicht zur Verfügung stand: "Josh hat einen hohen Stellenwert in der Mannschaft und ist sehr wichtig. Ob die Situation am Mittwoch mit ihm anders gewesen wäre, weiß ich nicht."

Für Glasner ist es das erste Spiel als Trainer im Dortmunder Stadion, wo 81.365 Zuschauer für gewaltige Stimmung sorgen können. Beeindrucken lassen, will er sich davon aber nicht: "Ich bin schon hier, um mit dem VfL dort zu punkten und nicht, um vor der Gelben Wand zu stehen und ehrfurchtsvoll nach oben zu sehen."

