VfL Wolfsburg: Kreuzbandriss bei Stürmerin Wolter Stand: 11.10.2021 15:09 Uhr Das 3:0 in der Bundesliga am Sonntag gegen Köln haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg teuer bezahlt. Pia-Sophie Wolter zog sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Dabei wartet schon am Mittwoch in Servette Genf die nächste Aufgabe in der Champions League.

Die Verletzung hatte sich die Flügelstürmerin kurz vor dem Ende der Partie gegen Köln ohne gegnerische Einwirkung zugezogen. "Es sieht nicht danach aus, als würde sie so schnell wieder auf dem Platz stehen. Wir müssen jetzt abwarten, was die Untersuchungen ergeben", befürchtete VfL-Trainer Tommy Stroot schon am Spieltag Schlimmes und wurde am Montag bestätigt - die 23-Jährige wird in den kommenden Tagen in Hamburg operiert und fällt mehrere Monate aus.

Verletztenliste ist lang

Damit haben sich die Verletzungssorgen bei den VfL-Frauen vor der Partie am Mittwoch (18.45 Uhr) vergrößert: In Alexandra Popp (Knorpelabriss im Knie), Ewa Pajor (Knie-OP), Lynn Wilms (Rückenprobleme), Sara Doorsoun (muskuläre Probleme) und Torfrau Katarzyna Kiedrzynek (Finger-OP) war die Liste der Verletzten ohnehin lang. "Diese Diagnose ist ein herber Schlag für uns, in erster Linie natürlich für Pia selbst. Sie hat gerade in dieser Saison noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht und war mit ihrer Dynamik und Flexibilität ein wichtiger Baustein unserer Offensive", sagte Ralf Kellermann, der Sportliche Leiter des VfL.

VfL-Trainer Stroot: "Akku schnell aufladen"

Mit der Analyse des Köln-Spiels ("Ein Pflichtsieg") wollte sich Stroot nicht lange aufhalten. "Wir haben 3:0 gewonnen und dementsprechend ist der Haken dahinter gesetzt. Jetzt gilt es, die Akkus schnell wieder aufzuladen und dann wollen wir als nächstes die drei Punkte gegen Genf", sagte der VfL-Coach dem "Sportbuzzer".

Gerade in der Offensive hatte Stroot rotiert und Shanice van de Sanden, Sandra Starke und Turid Knaak aufgeboten. "Daran sieht man, dass wir für den Erfolg in diesen intensiven englischen Wochen den ganzen Kader brauchen", erklärte der 32-Jährige. Erst recht, wenn Spielerinnen verletzt ausfallen.

