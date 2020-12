VfL Wolfsburg: Keeper Pervan positiv getestet Stand: 29.12.2020 13:11 Uhr Die Bundesliga-Fußballer des VfL Wolfsburg haben nach der kurzen Weihnachtspause das Training wieder aufgenommen. Allerdings gibt es mit Pavao Pervan einen weiteren Corona-Infizierten.

Die Testreihe am Montag ergab bei dem Österreicher einen positiven Befund. Der Ersatztorwart begab sich unverzüglich in häusliche Quarantäne.

Die übrigen Tests fielen durchweg negativ aus, sodass VfL-Coach Oliver Glasner die Vorbereitung für das Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) nahezu mit dem kompletten Kader planen kann. Die zuletzt infizierten Spieler kehren mit Ablauf ihrer Quarantäne-Zeit wieder ins Training zurück. William ist direkt wieder dabei, Maximilian Arnold und Jérome Roussillon voraussichtlich ab Mittwoch.

Auch Xaver Schlager, Maximilian Philipp und Tim Siersleben, die als unmittelbare Kontaktpersonen identifiziert worden waren und sich ebenfalls in Quarantäne begeben mussten, sind wieder im Training.

Lacroix fehlt wohl auch in Dortmund

Bei Maxence Lacroix wird es wohl noch etwas länger dauern. Der Franzose hatte sich erst am vergangenen Mittwoch vor dem Pokalspiel gegen Sandhausen (4:0) in Quarantäne begeben. Lacroix wird aller Voraussicht nach auch in Dortmund nicht zur Verfügung stehen. "Für ihn wird es eng", erklärte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Nachwuchstalente füllen Trainingskader auf

Der VfL Wolfsburg gehört zu den bislang am stärksten von Covid-19 betroffenen Clubs in der Bundesliga. Pervan ist bereits der neunte VfL-Profi, der positiv getestet wurde. Deshalb vergörßerten die "Wölfe" ihren Kader mit Nachwuchstalenten. Torwart Tobias Stirl, Innenverteidiger Marcel Beifus, Mittelfeldmann Soufiane Messeguem und Offensivspieler Ole Pohlmann verstärken fortan das Team und stehen für den Fall der Fälle als Teil der Wolfsburger Mannschaftsblase zur Verfügung.

