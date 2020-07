Stand: 22.07.2020 17:56 Uhr

VfL Wolfsburg: Hochfahren für die Europa League

Kurz Abstand gewinnen, sowohl räumlich als auch gedanklich, dann zügig wieder hochfahren - dieser Plan hat Oliver Glasner in seine Heimat Österreich geführt. Der in Salzburg geborene Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg verbrachte seinen Urlaub seit dem Saisonende am 27. Juni in der Alpenrepublik. "Ich habe die Zeit mit meiner Familie genossen, war wandern in den Bergen und habe Freunde getroffen, die ich fast das ganze Jahr nicht gesehen habe", sagte der 45-Jährige.

Schön sei das gewesen, aber nun freue er sich auch auf die nächsten Aufgaben mit seinem Team, sagte Glasner. Und die erste davon mit Pflichtspielcharakter hat es gleich in sich: Am 5. August (18.55 Uhr) steht das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Schachtjor Donezk auf dem Programm.

Wolfsburg mit 1:2-Niederlage ins Rückspiel

Die Ausgangslage für die Partie in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist schwierig für die "Wölfe", haben sie doch das Hinspiel Mitte März kurz vor der Corona-Pause zu Hause vor leeren Rängen mit 1:2 verloren.

Ein deutlicherer Erfolg oder zumindest ein Sieg ab 3:2 gegen den ukrainischen Meister muss her, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Jene Runde, wie auch die weiteren der K.o.-Phase, werden auf Beschluss des europäischen Fußball-Verbandes UEFA in Form eines Finalturniers in Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen ausgetragen. Mit dem ersten von zwei geforderten Corona-Tests sind die Niedersachen am Mittwochnachmittag in die Vorbereitung auf die entscheidende Europa-League-Phase gestartet. "Es ist ein bisschen so, wie nach der Corona-Pause", sagte Glasner. "Wir haben wieder nur rund zehn Tage, um uns auf das erste Pflichtspiel vorzubereiten."

Am Freitag steht der zweite Corona-Test an, ehe der VfL-Coach seine Spieler am Sonnabend erstmals auf den Trainingsplatz bitten wird. "Jetzt geht es darum, fußballerisch wieder reinzufinden", sagte Glasner. "Wir werden alles daran setzen, gegen Donezk zu gewinnen, damit wir beim Mini-Final-Turnier in Nordrhein-Westfalen dabei sind."

"Wölfe" testen bei RB Leipzig ihre Form

Ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig (30. Juli) dient dafür als Standortbestimmung. Sollte Wolfsburg das Finalturnier der Europa League erreichen, wäre ein deutsches Duell im Viertelfinale möglich. Der VfL würde bei einem Weiterkommen auf Eintracht Frankfurt oder den FC Basel treffen. Allerdings ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Hessen in die nächste Runde einziehen werden. Schließlich haben sie das Hinspiel gegen die Schweizer zu Hause mit 0:3 verloren. Im Vergleich dazu erscheint die Aufgabe für die "Wölfe" als sehr herausfordernd, aber nicht unlösbar.

