VfL Wolfsburg: Hasenhüttl sucht Abwehr-Verstärkung, kommt Doukouré?

Stand: 28.07.2024 12:04 Uhr

Der VfL Wolfsburg will eine erneute Zitter-Saison in der Fußball-Bundesliga unbedingt vermeiden. Dafür ist Coach Ralph Hasenhüttl aktuell in der Vorbereitung auf der Suche nach seiner Idealformation. Die 2:3-Pleite am Sonnabend im Testspiel gegen Zweitligist Hannover 96 lieferte dem Österreicher dabei die Erkenntnis, in der Abwehr noch nachjustieren zu müssen.