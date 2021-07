VfL Wolfsburg: Guilavogui mit Corona infiziert

Stand: 01.07.2021 11:16 Uhr

Der Trainingsstart des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am heutigen Donnerstag findet ohne Josuha Guilavogui statt. Der Franzose wurde positiv auf Corona getestet und befindet sich in seiner Heimat in Quarantäne.