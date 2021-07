VfL Wolfsburg: Frauen starten mit Topspiel in die Saison

Wolfsburger Fußballerinnen starten mit Topspiel in die Saison Stand: 06.07.2021 14:15 Uhr Auf die Frauen des VfL Wolfsburg und des SV Werder Bremen warten am ersten Bundesliga-Spieltag Ende August schwere Aufgaben. Schon am zweiten Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Nordclubs.

In rund siebeneinhalb Wochen startet die Frauen-Bundesliga in die Saison 2021/2022. Der neue VfL-Cheftrainer Tommy Stroot wird seine Pflichtspielpremiere im heimischen Stadion feiern, denn der VfL Wolfsburg empfängt zum Auftakt Turbine Potsdam. Da Meister Bayern München auf sein Recht verzichtet, die neue Saison selbst zu eröffnen, bestreitet Wolfsburg das offizielle Eröffnungsspiel. Die Partie wird entweder am Freitag, den 27. August, oder einen Tag später stattfinden. Danach folgt das Gastspiel bei Werder Bremen, ehe die Niedersächsinnen den SC Sand empfangen.

Werder Bremen muss direkt zum Meister

Auch die Frauen von Werder Bremen, die in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg kämpften, haben einen schweren Auftakt erwischt: Sie müssen gleich am ersten Spieltag zum Meister FC Bayern nach München. Am zweiten Spieltag kommt dann Vizemeister Wolfsburg an die Weser, anschließend geht es zum FC Carl Zeiss Jena.

