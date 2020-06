Stand: 16.06.2020 15:01 Uhr

VfL-Frauen: Matchball nutzen, Meisterschaft feiern

Jetzt haben sie ihre Matchbälle. Drei gleich an der Zahl. Aber irgendetwas würde mit den Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg nicht stimmen, wenn sie nicht gleich den ersten davon mit aller Macht nutzen wollten. Und so darf sich die Stadt am Mittellandkanal auf den vorzeitigen Gewinn einer deutschen Meisterschaft einstellen - zu einer ungewohnten Zeit. Am Mittwoch gegen 15.50 Uhr dürften die "Wölfinnen" in ihrem Stadion die Champagnerkorken knallen lassen. Es wird dann die sechste Meisterschaft sein, die vierte hintereinander, die erste aus Gründen der Corona-Krise ohne Publikum.

VfL-Frauen siegten im Hinspiel mit 8:0

Natürlich werden die VfL-Frauen die Trophäe nicht geschenkt bekommen, sie benötigen dazu noch einen Sieg im Heimspiel gegen den SC Freiburg (14 Uhr).

Doch bei allem Respekt vor dem Tabellensiebten - dass das Team aus dem Breisgau die Party vermiesen könnte, ist praktisch nicht vorstellbar. Es reicht dazu ein Verweis auf das Hinspiel: Dieses hat der VfL mit 8:0 gewonnen.

"Wir haben jetzt die große Chance, mit dem ersten Matchball den Sack zuzumachen", sagte Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch. Angesichts von acht Punkten Vorsprung auf den großen Rivalen und Verfolger Bayern München böten sich bei drei noch ausstehenden Spieltagen zwar auch noch zwei weitere Gelegenheiten. Doch wozu warten, fragen sie sich beim VfL. Lerch sah sich angesichts der Konstellation aber dazu genötigt, das Team vor Überheblichkeit zu warnen. "Das Spiel müssen wir erst einmal gewinnen. Und das wird auch kein Selbstläufer", warnte der 35-Jährige, für den es der dritte Titel mit dem Team sein wird.

Traum vom Triple weiter vorhanden

So sicher das alles ist - eine Frage bleibt: Wie wird der Titel gefeiert in Zeiten von Corona? "Wir haben uns ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber mit Sicherheit wird das eine oder andere Tänzchen stattfinden", sagte Nationalspielerin Alexandra Popp. Es könnte für die VfL-Frauen auch der Anfang zu schönen Wochen in schwierigen Zeiten werden. Am 4. Juli folgt für sie noch das Finale im DFB-Pokal gegen den SC Sand, der in der Tabelle als Achter einen Rang hinter Freiburg steht.

Es lebt sogar noch der Triple-Traum. Die Champions League ist von der UEFA wegen der Corona-Pandemie vor dem Viertelfinale unterbrochen worden. Ob und in welcher Form der Wettbewerb fortgesetzt wird, entscheidet die UEFA am Mittwoch. Die "Wölfinnen" werden alles auf sich zukommen lassen, gehen ein Ziel nach dem anderen an. Manchmal können sie doch geduldig sein.

