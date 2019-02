Stand: 07.02.2019 15:46 Uhr

VfL Wolfsburg: Fokus voll auf die Liga

Nach dem enttäuschenden Pokal-Aus in Leipzig stellte der beste Wolfsburger seiner Mannschaft ein schlechtes Zeugnis aus. "Das war nicht ausreichend", monierte der starke Torhüter Koen Casteels nach dem 0:1 im Achtelfinale, bei dem die "Wölfe" eine ihrer schlechtesten Saisonleistungen gezeigt hatten. Damit verpasste der VfL die erste Chance auf die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb. "Es tut weh, aber wir müssen die Niederlage schnell abhaken und uns jetzt komplett auf die Bundesliga konzentrieren", sagte Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt mit Blick auf das Auswärtsspiel am Sonnabend beim SC Freiburg (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

Labbadia dämpft Erwartungen

"Wir werden am Samstag bereit sein", kündigte Abwehrspieler Paul Verhaegh an. Klar, die Wolfsburger müssen im Breisgau anders auftreten als noch am Mittwochabend in Leipzig. Dort hatte Renato Steffen die einzige Großchance der Gäste auf dem Fuß. Solche Leistungen reichen mittelfristig nicht, um sich im oberen Tabellendrittel zu behaupten. Den langfristigen Ausfall von Stürmer Daniel Ginczek, der beim ertragreichen Ende der Hinrunde der Schlüsselspieler war, konnten die "Wölfe" bislang nicht kompensieren. Der Trainer dämpfte indes die Erwartungen: "Wir dürfen nicht anfangen zu glauben, dass wir jeden Gegner herspielen können", sagte Bruno Labbadia, der in Freiburg erneut einen "laufstarken Gegner" erwartet.

Kehrt Kapitän Guilavogui zurück?

Am Sonnabend könnte der Kapitän in die Startelf oder zumindest in den Kader zurückkehren: Das Pokalspiel kam für Josuha Guilavogui noch zu früh, doch der Franzose trainiert nach seiner Oberschenkelverletzung bereits seit Montag wieder mit der Mannschaft und ist eine Option. Sollte er tatsächlich den Platz auf der Sechs einnehmen, würde Maximilian Arnold für Gerhardt oder Youngster Elvis Rexhbecaj nach vorne rücken.



Die Partie in Freiburg ist das dritte Auswärtsspiel (Pokal eingeschlossen) in Folge für den VfL - in der Liga hatte das Labbadia-Team zuletzt bei Hertha BSC (1:0) gewonnen. In der Fremde kommt es nach Freiburg in den nächsten Wochen knüppeldick: Wolfsburg spielt in Mönchengladbach (23. Februar), bei Meister Bayern München (9. März) und bei Spitzenreiter Borussia Dortmund (30. März). Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass sich Casteels und Co. dann voll auf die Bundesliga konzentrieren können.

