VfL Wolfsburg: Coach Glasner wittert die Gefahr

Ruhig, höflich, besonnen - mit diesen Attributen ließe sich Oliver Glasner, Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, schon recht gut charakterisieren. Doch der nette Mann vom Nordrand der Alpen, geboren in Salzburg, kann auch ganz anders. Es scheint fast, als wittere der 45 Jahre alte ehemalige Nationalspieler Österreichs die Gefahr, dass eine Erfolgsserie in Kürze reißen könnte. Zumindest wurde er nach dem 1:1 am Montag gegen die TSG Hoffenheim mit seiner Kritik so deutlich, als sei es gerade zwingend erforderlich, die Sinne der Spieler wieder zu schärfen. Ganz nach dem Motto: Drei Remis hintereinander sind genug, nach der nächsten Partie möge doch bitte wieder ein Sieg gefeiert werden. Und das wäre dann am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim 1. FSV Mainz 05.

"Erwarte mehr Konsequenz und mehr Verantwortung"

Glasners Worte nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim waren deutlich. "Wir treten auf der Stelle", monierte der Nachfolger von Bruno Labbadia. "Ich erwarte von den Spielern mehr Konsequenz und mehr Verantwortung für die Situation. Ich schaue nicht auf die Punkte, sondern auf die Leistung", sagte der Coach. "Und da geht mir die Entwicklung in gewissen Dingen zu langsam." Glasner rief seine Mannschaft unter der Woche auch noch zu einer "längeren Analyse" zusammen.

Warnung an das Team: Nicht blenden lassen!

Aber auch mit etwas größerem zeitlichen Abstand zum Spiel gegen die TSG und trotz der Tatsache, dass die "Wölfe" unter ihm noch immer ohne Niederlage sind, ist Glasner ein gutes Stück vom Gefühl der Zufriedenheit entfernt. "Wir betrachten den Fußball, den wir spielen, die Dinge, die wir auf dem Platz umsetzen möchten. Und dann sehe ich sehr schöne Sachen - so, wie wir uns das wünschen: flach, schnell, mit Kombinationen in die Tiefe. Es gibt aber auch Phasen, in denen wir zu passiv sind, in denen wir den Gegner einladen, eine Torchance zu kreiieren", sagte Glasner am Donnerstag im Interview mit dem NDR. Vor dem Gastspiel bei den Rheinhessen warnte er seine Spieler davor, sich nicht davon blenden zu lassen, dass der Gegner nur Vorletzter ist.

"Ihr Tabellenplatz wird den gezeigten Leistungen der Mainzer nicht gerecht. Sie waren zuletzt auf Schalke, bei der Mannschaft der Stunde, klar besser", befand Glasner. Aus der Favoritenrolle kann er sein Team bei allen Respektsbekundungen für den Gegner aber nicht befreien. Mainz hat von fünf Bundesligaspielen vier verloren, der VfL geht mit zwei Siegen und drei Remis als Tabellenachter in den sechsten Spieltag.

