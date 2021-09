VfL Wolfsburg: Champions League ausblenden, voller Fokus auf Fürth Stand: 10.09.2021 13:24 Uhr Bundesliga-Spitzenreiter VfL Wolfsburg steht vor einer schwierigen Aufgabe. Es gilt, die Gedanken an das Comeback in der Champions League zunächst auszublenden und sich ganz auf die Partie bei Greuther Fürth zu konzentrieren.

Allein der Spitzname der Clubs könnte schon dazu verleiten, gedanklich über den nächsten Gegner hinwegzugehen. Am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gastiert der VfL Wolfsburg in der Bundesliga beim "Kleeblatt", dem Aufsteiger Greuther Fürth. Klingt harmlos. Drei Tage später, am Dienstagabend (21 Uhr), heißt der Gegner für die "Wölfe" dann: "Les Dogues" ("Die Doggen"). Klingt heftig. Und tatsächlich steht für die Mannschaft von VfL-Trainer Mark van Bommel dann in der Gruppe G der Champions League die schwere Aufgabe beim französischen Meister OSC Lille an. Es wird der erste Auftritt in der "Königsklasse" seit der Saison 2015/2016 sein. Auf diesen Tag fiebern sie in Wolfsburg hin.

AUDIO: Wolfsburg-Coach van Bommel: "Wir spielen immer besser" (4 Min) Wolfsburg-Coach van Bommel: "Wir spielen immer besser" (4 Min)

Van Bommel: "Es geht nur um Fürth"

Und genau darin besteht die Gefahr für die Niedersachsen: dass der Blick zu weit vorauseilt zur vermeintlich größeren Hürde; und man so Gefahr läuft, an der gefühlt kleineren zu straucheln. Das dürfe nicht passieren, betonte van Bommel im NDR Interview. "Man muss schauen: 'Was brauchen wir?' Und nicht nachdenken: 'Was brauchen wir in drei Tagen?' Das ist nicht wichtig", so der Niederländer. "Es geht nur um Fürth. Man darf nie über ein Spiel hinweggucken. Das allererste Spiel ist immer das wichtigste, das darf nicht beeinflusst werden."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Für Wolfsburg beginnen jetzt die englischen Wochen

Den nächsten Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn dessen Start in die Saison "jetzt nicht supergut" gewesen sei - das fordert van Bommel. Der Aufsteiger aus Franken geht mit der Ausbeute von einem Punkt in den vierten Spieltag, Spitzenreiter Wolfsburg mit dem Maximalbetrag von neun Zählern. "Das ist natürlich schön", sagte van Bommel. "Aber man muss dann auch wieder konzentriert sein." Mit den bisherigen Auftritten seines Teams sei er sehr zufrieden gewesen, so der ehemalige Bundesliga-Profi: "Wir spielen ja immer besser."

Ob das ohne Xaver Schlager (Knieverletzung) auch am Sonnabend in Fürth gelingt, beim Start in viele englische Wochen? "Wenn wir uns gut vorbereiten, dann haben wir zwar keine Garantie, dass wir gewinnen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir Punkte holen, ist dann größer", sagte van Bommel. Anders ausgedrückt bedeutet das: volle Konzentration auf das Spiel beim "Kleeblatt". "Die Doggen" müssen warten.

Mögliche Aufstellungen

SpVgg Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Sarpei, Bauer, Willems - Seguin, Griesbeck, Nielsen, Green, Itten, Hrgota

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold, Steffen, Philipp, L. Nmecha - Weghorst

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 11.09.2021 | 15:00 Uhr