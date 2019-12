Stand: 11.12.2019 12:03 Uhr

Wolfsburg: Casteels verlängert, Saint-Etienne kommt

Einen Tag vor dem letzten Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstag (21 Uhr, im NDR Livecenter) gegen AS Saint-Etienne hat der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg den Vertrag mit seinem Stammtorwart Koen Casteels vorzeitig bis ins Jahr 2024 verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. "Koen hat sich beim VfL zu einem der national und international besten Torhüter entwickelt und ist aufgrund seiner Klasse und seiner Persönlichkeit ein enorm wichtiger Rückhalt und ein Vorbild für das gesamte Team", sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Casteels: "Verlängerung die logischste Entscheidung"

Der bisherige Vertrag des 27-Jährigen bei den Niedersachsen lief noch bis 2021. Der belgische Nationalkeeper spielt seit 2015 für die "Wölfe" und hat in dieser Zeit bislang 111 Pflichtspiele für den Club absolviert.

"Ich freue mich sehr, dass ich den eingeschlagenen Weg mit dem VfL weiter gehen und meinen Teil dazu beitragen kann, die positive Entwicklung des Teams auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Da wir uns als Familie in Wolfsburg zudem längst heimisch fühlen, war für mich eine vorzeitige Vertragsverlängerung die logischste Entscheidung", sagte Casteels.

Europa League: Bereits für K.o.-Runde qualifiziert

Mit dem Belgier im Tor bestreiten die Wolfsburger am Donnerstag (21 Uhr) den Gruppenabschluss vor eigenem Publikum gegen AS St. Etienne. Gegen den vorab als stärksten eingestuften Gegner kann den "Wölfen" kein Unheil mehr geschehen - zumindest nicht hinsichtlich eines Ausscheidens. Der VfL ist bereits für die K.o.-Runde qualifiziert. Im Fernduell mit KAA Gent geht es aber noch um den Gruppensieg.

Reaktion auf Kritik von VfL-Trainer Glasner?

So gering der sportliche Wert der Partie auch sein mag, sie hat durchaus ihren Reiz. Für die VfL-Profis wird das Spiel zu einer Charakterprobe - dazu hat ihr Trainer Oliver Glasner entscheidend beigetragen. Der 45 Jahre alte österreichische Fußballlehrer hatte nach der 0:1-Niederlage im Bundesligaspiel beim SC Freiburg seinem Frust freien Lauf gelassen und sein Team heftig kritisiert. Gegen St. Etienne bietet sich der Mannschaft um Kapitän Josuha Guilavogui nun die Gelegenheit, durch einen engagierten Auftritt Wiedergutmachung zu leisten.

