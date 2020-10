VfL Wolfsburg: Brekalo fällt nach Corona-Test aus Stand: 21.10.2020 16:02 Uhr Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde der Offensivspieler positiv auf das Virus getestet und hat sich in häusliche Quarantäne begeben.

Der 22 Jahre alte Kroate fehlt damit im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Arminia Bielefeld. Den Clubangaben zufolge fühle er sich aber gut und sei aktuell symptomfrei. Alle anderen am Dienstagabend durchgeführten Tests bei Spielern, Trainern und Betreuerstab seien negativ ausgefallen, hieß es weiter.

Dritter Corona-Fall bei den "Wölfen"

Brekalo stand jüngst beim 1:1 in Mönchengladbach auf dem Platz und bekam danach wie die anderen Nationalspieler Xaver Schlager, Pavao Pervan und Admir Mehmedi drei Tage frei, sodass er erst am Mittwoch wieder mit dem Rest des Teams hätte trainieren sollen. In der vergangenen Länderspielpause hatte Brekalo mit Kroatien zwei Spiele in der Nations League absolviert. Im Anschluss war sein Landsmann Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach Kevin Mbabu (im Juli) und Renato Steffen (Anfang Oktober) ist Brekalo bereits der dritte Corona-Fall bei den "Wölfen".

