VfL Wolfsburg: Arnold wieder einer für Löw? Stand: 24.02.2021 11:53 Uhr Am Sonnabend trifft der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga auf Hertha BSC. Dauerbrenner Maximilian Arnold steht gegen die Berliner vor einer Bestmarke und träumt vom Comeback in der Nationalelf.

13 Erstliga-Einsätze gegen die Hertha weist kein Profi in der VfL-Historie auf. Was auch daran liegt, dass Arnold seit fast zehn Jahren für die Niedersachsen spielt. So lange wie kein anderer. 19 Bundesligapartien fehlen dem 26-Jährigen noch, um den Wolfsburger Rekordspieler Diego Benaglio zu überholen. Arnold hat jüngst seinen Vertrag bis 2026 verlängert, Anfang der kommenden Saison dürfte die Wachablösung erfolgen.

Arnolds großes Ziel: Comeback in der DFB-Elf

Nicht zuletzt dank der starken Leistungen des defensiven Mittelfeldspielers ist der VfL derzeit auf besten Wege, das Saisonziel "Internationales Geschäft" zu erreichen und dabei möglicherweise sogar in die Champions League einzuziehen. Arnold hat aber noch einen weiteren Traum: die Rückkehr in die deutsche Nationalelf, für die er bislang lediglich einmal auflaufen durfte. Im Mai 2014 schickte ihn Bundestrainer Joachim Löw in einem Testspiel gegen Polen für 13 Minuten auf den Rasen.

2017 wurde er als Kapitän unter Trainer Stefan Kuntz U21-Europameister. Seither steigerte sich Arnold von Jahr zu Jahr - ein Thema für Löw wurde er aber nicht mehr. Dabei haben die VfL-Verantwortlichen Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer längst den Arm gehoben, um zusätzlich auf ihren Mittelfeldmann aufmerksam zu machen.

"Nur durch Quatschen wird's nichts"

"Maximilian ist gereift, er denkt und spielt mittlerweile strategischer", sagte Geschäftsführer Schmadtke bereits im Dezember im "kicker" und gab dem Bundestrainer einen Tipp angesichts Arnolds Konstanz: "Das ist für mich ein Hinweis, ihn sich mal anzuschauen." Wird Arnold übersehen? "Das weiß ich nicht", antwortete der 56 Jahre alte Manager. "Aber die beiden VfL-Jahre in der Relegation haben ihn aus dem Fokus genommen, da war er auch nicht gut."

Inzwischen müsste sich Arnold aber laut Sportchef Schäfer "schon mehr als ins Blickfeld der Nationalelf gespielt haben". Der Hochgelobte selbst gibt sich bescheiden: "Klar", da will man wieder hin", sagte er, ergänzte aber auch: "Nur durchs Quatschen wird's nichts."

Konkurenz im Nationalteam groß

Die anstehenden drei WM-Qualifikationsspiele im März gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien nahm VfL-Manager Schmadtke nochmals zum Anlass, Arnolds "überdurchschnittlich gute Leistungen" zu loben: "Und wenn das so ist, befähigt das einen, bei der Nationalmannschaft aufzutauchen." Allerdings ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass die Konkurrenz in der DFB-Auswahl im Mittelfeld groß, wenn nicht gar übermächtig ist. Toni Kroos, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan sind gesetzt, dahinter scharren in Florian Neuhaus (drei Länderspiele) und Mahmoud Dahoud (zwei) bereits potenzielle Nachfolger für das Trio mit den Hufen.

AUDIO: Wolfsburgs Arnold: "Momentan läuft es einfach" (1 Min)

Gut möglich also, dass Arnold die lange traurige Reihe der VfL-"Eintagsfliegen" im Nationaltrikot fortsetzt: Schäfer, Alexander Madlung, Sascha Riether, Christian Gentner, Thomas Brdaric, Tobias Rau, Zoltan Sebescen, Yannick Gerhardt und Ridle Baku - keiner von ihnen weist eine zweistellige Zahl an A-Länderspielen auf.

Schmadtke: "Löw soll mal nach Wolfsburg kommen"

Er wisse nicht genau, wie sich Löw seine Informationen über die Spieler beschaffe, erklärte VfL-Manager Schmadtke im "sportbuzzer". Aber: "Wenn der Bundestrainer den Max einladen will, sollte er sich ein Spiel von uns anschauen. Ich wünsche mir, dass der Jogi mal zu uns nach Wolfsburg kommt." Die nächste Möglichkeit wäre am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Wolfsburger Heimspiel gegen Hertha BSC.

