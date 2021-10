VfL Wolfsburg: Arena darf wieder voll werden

Stand: 09.10.2021 17:21 Uhr

Nach Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung in Niedersachsen will auch Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg sein Stadion wieder voll auslasten. Am 23. Oktober gegen den SC Freiburg dürfen 30.000 Fans in die Arena.