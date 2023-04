VfL Wolfsburg: "Angstgegner" Gladbach vor der Brust und Sehnsucht nach Europa

Wolfsburg: "Angstgegner" Gladbach vor der Brust und Sehnsucht nach Europa Stand: 07.04.2023 12:15 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gastiert am Ostersonntag bei Borussia Mönchengladbach. Ein richtungsweisendes Spiel für die "Wölfe", die in der nächsten Saison unbedingt international vertreten sein wollen. Dabei helfen soll der formstarke Neu-Nationalspieler Felix Nmecha, der zuletzt auch abseits des Platzes für Schlagzeilen sorgte.

"Wir wollen nächstes Jahr unter der Woche nicht auf der Couch sitzen, sondern uns mit den besten Mannschaften in Europa messen", formulierte Sportdirektor Marcel Schäfer die sportlichen Ziele der Niedersachsen für die restlichen Partien der Saison deutlich. "Aber wir wissen ganz genau, dass viele Mannschaften nach Europa wollen." Mit 39 Punkten nach 26 Spielen liegen die Grün-Weißen in der Tabelle aktuell auf Rang neun - doch Platz sechs und damit die Europa League sind nur zwei Zähler entfernt.

Sechs sieglose Spiele gegen Gladbach

"Wenn etwas möglich ist, werden wir angreifen", sagte Schäfer vor dem Gastspiel der Niedersachsen am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Borussia-Park. Doch die "Fohlen" haben sich zu einem Angstgegner der "Wölfe" entwickelt. Seit sechs Aufeinandertreffen warten die Niedersachsen auf einen Sieg, viermal endeten die Spiele remis, zweimal siegte Gladbach. Den bis dato jüngsten Erfolg gab es im Dezember 2019 in Wolfsburg (2:1), der letzte Auswärtssieg glückte zuvor im Februar desselben Jahres (3:0).

Wimmer und Baku fehlen

Der VfL muss auf zwei Stammspieler verzichten. Patrick Wimmer und Ridle Baku fehlen gelbgesperrt, für sie könnten Winterneuzugang Nicolas Cozza und Kevin Paredes in die Mannschaft rücken. Die Hoffnungen ruhen aber vor allem auf Felix Nmecha. Nach seinem Debüt in der Nationalmannschaft und seinem späten Ausgleichstreffer beim 2:2 gegen Augsburg bestimmt der Offensivspieler, dessen Vertrag laut Medienberichten verlängert werden soll, die Schlagzeilen. Allerdings nicht ausschließlich sportlich.

Nmecha gut drauf - und in den Schlagzeilen

Wie das Magazin "11 Freunde" berichtete, habe Nmecha auf seinem Instagram-Kanal am vergangenen Montag eine Story geteilt, in welcher der bekennende Christ Jesus als die "objektive Wahrheit" bezeichnete, zu der "diese Generation" finden müsse. Und Nmecha fügte hinzu:​ "Wir leben in einer Zeit der 'Cancel-Culture', in der das, was freie Rede war, nun 'Hass-Rede' genannt wird, sofern man nicht mit bestimmten Leuten übereinstimmt."

Einen Kontext stellte Nmecha nicht her. Danach wollte sich der 22-Jährige nicht mehr dazu äußern, auch von Seiten des Vereins blieb eine Reaktion aus.

Schäfer: "Mannschaft gibt nie auf"

Reden will der VfL lieber über die Potenziale des Teams: "Man kann unserer Mannschaft im spielerischen Bereich vielleicht das eine oder andere absprechen. Da gibt es Dinge, wo wir noch Luft nach oben haben. Kaltschnäuzigkeit, Effizienz vor dem Tor", sagte Schäfer. "Wir müssen definitiv am Torabschluss arbeiten. Aber wir haben eine topfitte Mannschaft mit Selbstvertrauen, die immer an sich glaubt, die eine sehr gute Einstellung hat und nie aufgibt." Diese Qualitäten wollen die "Wölfe" auch am Sonntag wieder zeigen. Damit der Traum vom europäischen Geschäft für die Niedersachsen auch in Erfüllung geht.

Mögliche Aufstellungen

Gladbach: Omlin - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Plea - Thuram

Wolfsburg: Casteels - Cozza, Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - Nmecha, Gerhardt - Paredes, Kaminski - Marmoush

