VfL Osnabrück wendet sich gegen Montagsspiele Stand: 03.09.2021 15:56 Uhr In der Dritten Liga muss sich auch der VfL Osnabrück mit den Besonderheiten der Spielansetzungen auseinandersetzen. Der Montags-Termin ist vielen ein Dorn im Auge. Das nächste Spiel gegen Viktoria Köln ist ausgerechnet am Montag.

"Montagsspiele stehen einer aktiven, bunten und lauten Fankultur im Stadion nicht nur im Weg, sondern unterbinden sie maßgeblich", fasste Jörn Brauer von der Osnabrücker Ultra-Gruppe "Violet Crew" die Problematik aus Sicht der Fans zusammen. "Wir finden und fordern, Fußball sollte für die Fans da sein und insbesondere dem Teil, der aktiv ins Stadion geht und auswärts fährt, sollte mit Spielansetzungen, die diese Unterstützung erschweren oder verhindern, nicht das Feiern des Fußballs im Stadion erschwert werden", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Verein.

Welling: "Kern dessen bewahren, was den Fußball ausmacht"

Nachdem die Montagsspiele auch nach Protesten von Fans in den beiden höchsten deutschen Spielklassen bereits abgeschafft wurden, sei es nun an der Zeit, auch in der Dritte Liga diesen Schritt zu gehen, sagte Michael Welling, Geschäftsführer des VfL Osnabrück. Der Verein könne die Argumentation der Fans nachvollziehen. "Ich würde mir wünschen, dass nach dem Corona-bedingten Ausschluss der Fans spätestens bei der Ausschreibung der neuen Medienverträge dem Beispiel aus der Ersten und Zweiten Bundesliga gefolgt wird", ergänzte Welling. "Wir müssen den Kern dessen bewahren, was den Fußball ausmacht, damit es überhaupt Möglichkeiten geben kann, auch wirtschaftlich zu agieren."

Fans wollen 45 Minuten lang schweigen

Um der Kritik an den Montagsspielen Nachdruck zu verleihen, wird die aktive Fanszene auch in dieser Saison wieder in den ersten 45 Minuten schweigen und keinen aktiven Support leisten. Die sei "keine Entscheidung gegen die Mannschaft, sondern für die Sache. Wenn wir es durch unser Schweigen schaffen, neue Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und auf ein Abschaffen des Montagsspiels zu wirken und wir so auch weiterhin immer 100 Prozent unterstützen können, war es das wert", so Jörn Brauer von der "Violet Crew". Das sieht auch Welling so: "Wer die Bremer Brücke zurecht für ihre Atmosphäre feiert, muss auch Interesse daran haben, einen Fußball für die Fans im Stadion zu erhalten“, positioniert sich der Geschäftsführer eindeutig.

Am Montag spielt der VfL zu Hause gegen Viktoria Köln (19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) und will den vierten Sieg holen.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Drittliga-Nordclubs Wer kommt, wer geht? Alle Zu- und Abgänge der norddeutschen Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück, SV Meppen und TSV Havelse in der Saison 2021/2022 im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 03.09.2021 | 23:03 Uhr