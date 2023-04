VfL Osnabrück schlägt Elversberg - Hoffnung für VfB Oldenburg Stand: 15.04.2023 15:55 Uhr Der VfL Osnabrück hat in der Dritten Liga den Relegationsrang weiter im Blick. Der VfB Oldenburg überraschte in Ingolstadt, für den SV Meppen ist die Lage beinahe hoffnungslos.

Durch den wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Elversberg hat der VfL lediglich zwei Zähler Rückstand auf den 1. FC Saarbrücken, der nach jetzigem Stand die Relegation erreichen würde.

Ba-Muaka Simakala hätte die Gastgeber am Sonnabend bereits nach gut 60 Sekunden in Führung schießen können. Nach einem Fehler von Elversbergs Keeper Nicolas Kristof kam Osnabrücks bester Torschütze aus fünf Metern zum Schuss, setzte den Ball aber über das leere Tor.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Der VfL war in der umkämpften Partie zunächst das etwas bessere Team, hatte seine nächste Chance aber erst in der 35. Minute. Robert Tesche setzte einen Kopfball knapp am Pfosten vorbei. Der Tabellenführer kam über Ansätze nicht hinaus und verzeichnete vor der Pause keinen gefährlichen Abschluss.

Simakala wird zum Matchwinner

Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel: Semih Sahin prüfte Osnabrücks Schlussmann Philipp Kühn aus der Distanz (48.). Die aktivere Mannschaft blieben aber die Gastgeber, für die Leandro Putaro knapp die Führung verpasste (60.).

Der VfL erhöhte noch einmal das Tempo, ein Zähler wäre im Aufstiegsrennen zu wenig gewesen. Und Simakala wurde erneut zum Matchwinner. Er lupfte den Ball in der 79. Minute ins Tor und sorgte für Ekstase an der Bremer Brücke.

Oldenburg gewinnt, Meppen wieder ohne Punkte

Im Tabellenkeller schöpfte der VfB Oldenburg durch einen 2:0 (2:0)-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Leon Deichmann (3.) und Patrick Hasenhüttl (17.) trafen jeweils nach einem Eckball schon früh für den VfB.

Schlusslicht SV Meppen kann indes für die Regionalliga planen. Die Emsländer unterlagen bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund mit 0:1 (0:0) und haben bereits elf Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Das entscheidende Tor für den BVB schoss die Werder-Leihgabe Justin Njinmah in der 57. Minute.

VIDEO: FC Ingolstadt - VfB Oldenburg: Die Tore (1 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.04.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfL Osnabrück