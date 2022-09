VfL Osnabrück - Waldhof Mannheim live Stand: 30.09.2022 10:20 Uhr Der VfL Osnabrück ist durchwachsen in der Dritten Liga gestartet und hat erst zwei Siege in neun Partien gefeiert. Am Sonnabend (14 Uhr) gastiert Waldhof Mannheim an der Bremer Brücke.

Das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs gibt es live im TV und im Livestream bei NDR.de. Für die Osnabrücker geht es am Sonnabend und in den kommenden Wochen darum, sich zu stabilisieren und ein wenig Abstand zu den Abstiegsplätzen herzustellen. Ein schweres Unterfangen: Nach der Partie gegen Mannheim treten die Niedersachsen auswärts bei Dynamo Dresden und Tabellenführer SV Elversberg an, dazwischen kommt 1860 München an der Bremer Brücke.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Auf Trainer Tobias Schweinsteiger und sein Team warten also komplizierte Aufgaben. Der Coach, der vor wenigen Wochen das Amt von Daniel Scherning übernommen hatte, ist nach zuletzt vier Zählern aus zwei Partien und dem Sieg im Landespokal bei Borussia Hildesheim aber verhalten optimistisch.

Schweinsteiger: "Gibt noch immer reichlich zu tun"

"Die Struktur innerhalb der Mannschaft und die Balance sowie unsere Aktionen im Ballbesitz sind schon deutlich besser geworden. Allerdings gibt es noch immer reichlich zu tun", sagte Schweinsteiger im Interview auf der Website des DFB: "Im physischen Bereich müssen sich die Jungs noch steigern. Jetzt wollen wir aber daran arbeiten, dass wir noch mehr Tempowechsel generieren, um damit unsere Umschaltsituationen besser ausspielen zu können."

Mögliche Aufstellungen

VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - Tesche, S. Köhler, L. Kunze - Niemann, Simakala - Higl

Waldhof Mannheim: M. Behrens - Jans, Riedel, M. Seegert, Rossipal - F. Wagner - Kother, Malachowski, Bahn, Lebeau - Martinovic

Weitere Informationen Später Ausgleich: VfL Osnabrück punktet in Freiburg Die Lila-Weißen warten weiter auf den ersten Auswärtssieg der Drittliga-Saison. Das 1:1 gegen Freiburg ist aber ein Punkt für die Moral. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.10.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfL Osnabrück