VfL Osnabrück: "Volle Hütte" gegen Kaiserslautern Stand: 01.03.2022 14:28 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück darf seine Heimpartie gegen den 1. FC Kaiserslautern vor einem vollbesetzten Stadion an der Bremer Brücke austragen. Ein entsprechender Antrag der Niedersachsen wurde von den Behörden genehmigt. Der NDR überträgt das Spitzenspiel live.

"Die Vorfreude auf das Top-Spiel am Sonnabend (14 Uhr, live im TV und im Livecenter bei NDR.de) ist allerorts spürbar. Durch die Genehmigung können wir die Bremer Brücke unter 2G-Plus-Bedingungen erstmals wieder voll auslasten und dadurch zusätzliche Stehplatztickets anbieten, die auf Basis der bisher genehmigten 12.000 Zuschauer bereits ausverkauft waren", teilte der Club am Dienstag mit. Die Gesamtkapazität des Stadions beträgt 16.100.

VfL-Geschäftsführer Michael Welling kündigte auch an, am Spieltag "ein wichtiges Zeichen der Solidarität und des Brückenbauens an die Leidtragenden des Krieges in der Ukraine" senden zu wollen.

FFP2-Maske nur noch Empfehlung

Die Maskenpflicht entfällt ab sofort auf den Tribünen, gleichzeitig wird das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen. Verpflichtend bleibt das Tragen einer FFP2-Maske in Innenbereichen und den Sanitäranlagen. Aufgrund der zu erwartenden Stadionauslastung und der großen Anzahl an Zuschauern bittet der VfL seine Fans zudem darum, am Sonnabend sehr frühzeitig anzureisen, sodass die Kontrolle des 2G-Plus-Status' nicht zu Verzögerungen am Einlass führt. Die Bremer Brücke öffnet bereits ab 12 Uhr die Tore.

