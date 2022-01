Stand: 17.01.2022 11:30 Uhr VfL Osnabrück: Traoré wechselt zu den Sportfreunden Lotte

Angreifer Hakim Traoré wechselt vom VfL Osnabrück zum Nachbarclub Sportfreunde Lotte aus der Regionalliga West. Das gab der Fußball-Drittligist am Montag bekannt. "Für einen jungen Spieler wie Hakim ist Spielpraxis ein elementarer Grundstein zur Weiterentwicklung. Diese konnten wir ihm beim VfL nicht garantieren. Dementsprechend können wir seinen Wechselwunsch nachvollziehen. Mit der Vertragsauflösung entsprechen wir damit dem Wunsch des Spielers", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Der 20 Jahre alte Traoré spielte seit 2012 in mehreren Jugendteams des VfL. In der Saison 2020/21 wurde er an den VfB Oldenburg ausgeliehen. Wechselbörse Dritte Liga | 17.01.2022 11:27