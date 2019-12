Stand: 16.12.2019 15:56 Uhr

VfL Osnabrück: Stark wie seit 32 Jahren nicht mehr von Christian Görtzen, NDR.de

Kennt noch jemand Branko Zeravica? Oder Dietmar Grabotin? Vielleicht Neale Marmon? Aber dann wohl doch Andreas Helmer, oder? Sie alle und noch knapp zwei Dutzend weitere Personen haben eines gemeinsam: Sie waren Spieler jenes Teams des VfL Osnabrück, das zur Halbserie einer Saison letztmals höher positioniert war im deutschen Fußball-Ligensystem als die aktuelle Mannschaft von Trainer Daniel Thioune. In der Saison 1987/1988 trug sich dies zu. Die Lila-Weißen waren damals die positive Überraschung der 20 Clubs umfassenden Zweiten Liga - genauso wie es jetzt die Mannschaft um die Führungsspieler Marc Heider und David Blacha ist.

Osnabrück Ende 1987 auf Rang drei

Zur Halbserie, nach 19 Spielen, nahm der VfL seinerzeit in der Tabelle mit 24:14 Punkten den dritten Rang ein. Aktuell steht der niedersächsische Club zur Halbserie, nach 17 Spielen, mit 26 Zählern auf Platz fünf (1987/1988 nach 17 Spielen: Platz vier, 21:13 Punkte). Osnabrück ist folglich so gut wie seit 32 Jahren nicht mehr, als Heikko Glöde am Ende mit 15 Treffern Zehnter der Torschützenliste war und die Gegner noch SSV Ulm 1846, SpVgg Bayreuth, BVL 08 Remscheid, Blau-Weiß 90 Berlin und SG Union Solingen hießen. Trainer der damaligen lila-weißen Höhenflieger war der jugoslawische Fußballlehrer Anton Rudinski, der in der Folgesaison kurioserweise bereits nach dem ersten Spieltag entlassen wurde.

VfL-Trainer Thioune begeistert vom Team

Von einem ähnlichen persönlichen Werdegang ist Thioune so weit entfernt wie der VfL Osnabrück von Ligaspielen gegen Blau-Weiß Berlin oder Solingen, die tief abgestürzt sind, sich aufgelöst und neu gegründet haben.

Eher steht zu befürchten, dass der 45-Jährige von deutlich finanzstärkeren Bundesligaclubs abgeworben wird. Dass er sich für höhere Aufgaben empfohlen hat, liegt auf der Hand. Thioune hat in den gut zwei Jahren als VfL-Trainer aus einem Abstiegskandidaten der Dritten Liga ein Team gemacht, das sich zu Recht in der Spitzengruppe der Zweiten Liga positioniert hat. Vor allem im heimischen Stadion spielt das Team einen begeisternden, spektakulären Offensivfußball. Dort gelangen dann auch Siege gegen den VfB Stuttgart (1:0) und den Hamburger SV (2:1), die nominell größten Favoriten auf den Aufstieg.

Thioune ist vor dem abschließenden Ligaspiel dieses Kalenderjahres beim 1. FC Heidenheim (Sonntag, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) darüber begeistert, was seine Mannschaft in der neuen sportlichen Umgebung zustande gebracht hat. "Wenn man die Leistung heute bewertet und den Tabellenplatz, dann ist sie eine Spitzenmannschaft", sagte er dem NDR nach dem jüngsten 3:0 gegen Dynamo Dresden. "Wenn man die ganze Saison bewertet, dann ist sie immer noch im Wachstum. Wo sie irgendwann mal hinwachsen wird, das vermag ich nicht abzusehen. Zu einer Spitzenmannschaft muss sie sich noch entwickeln."

Nur Zustand der "Bremer Brücke" macht Sorgen

In jedem Fall aber blickt Thioune schon jetzt mit Stolz auf das große Bild.

"Das Jahr gehört sicherlich zu den erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte. Wir als Mannschaft haben dazu sicherlich einiges beigetragen. Es fühlt sich unbeschreiblich an", sagte er. Dies dürften auch die VfL-Fans so sehen - es ist eine Halbserie wie ein Schweben. Nur eines trübt die lila-weiße Leichtigkeit des Seins. Im Falle des (recht wahrscheinlichen) Klassenerhaltes müsste der Verein für sein in die Jahre gekommenes Stadion - eigene Beschreibung: "Da, wo das Herz schlägt" - mehrere DFL-Auflagen erfüllen. Die Fans sammeln derzeit Ideen für einen Umbau der Bremer Brücke. Noch lieber schauen sie derzeit aber auf die Tabelle.

Die VfL-Mannschaft, die vor 31 Jahren letztmals zur Halbserie einer Saison höher positioniert war, schloss die Saison übrigens nach einer etwas schwächeren Rückrunde im Mittelmaß ab - Platz neun mit 38:38 Punkten, hinter Kickers Offenbach und vor dem SC Freiburg. Für das aktuelle Team scheint mehr möglich zu sein. Thioune und seine Spieler wirken irgendwie - hungrig auf Erfolg.

