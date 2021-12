VfL Osnabrück: Spiel beim MSV Duisburg nach Rassismus-Eklat abgebrochen Stand: 19.12.2021 15:08 Uhr Das Auswärtsspiel vom VfL Osnabrück beim MSV Duisburg ist beim Stand von 0:0 abgebrochen worden. Von den Zuschauerrängen hatte es gegen VfL-Profi Aaron Opoku rassistische Beleidigungen gegeben.

Es lief die 33. Minute, als Opoku zur Ausführung einer Ecke eilte. In dem Moment kam es offenbar zu heftigen Beleidigungen gegen den 22-Jährigen seitens der Duisburger Tribüne. Mitspieler und Gegenspieler eilten Opoku direkt zu Hilfe. Der Unparteiische Nicolas Winter (Freckenfeld) schickte beide Teams zunächst in die Kabine. "Es gab einen Eckstoß für den VfL Osnabrück und dann Affenlaute von der Tribüne", sagte Winter bei "MagentaSport". Das Schiedsrichter-Gespann habe direkt darauf reagiert, "ich habe gesehen, wie schockiert der Spieler gewesen war", so Winter.

Nach gut 30 Minuten Beratungen gab es dann die Entscheidung, dass die Begegnung nicht mehr fortgeführt wird. Die Spieler vom VfL sahen sich aufgrund der Vorkommnisse nicht in der Verfassung, das Spiel fortzusetzen. "Der VfL Osnabrück - und das ist mehr als nachvollziehbar - kann nicht mehr antreten, der Junge ist fix und alle, die ganze Mannschaft ist fertig, wir sind es ehrlicherweise auch nach diesem unfassbaren Vorfall", sagte MSV-Sprecher Martin Haltermann.

MSV Duisburg: Vorfall ist "ein No-Go"

Der mutmaßliche Täter wurde bereits identifiziert und aus dem Stadion gebracht. "So etwas dürfen wir nicht akzeptieren. Aaron ist fertig und war nicht mehr in der Lage zu spielen", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling. Der Club habe mit dem Verzicht auf ein Weiterspielen auch dokumentieren wollen, "dass wir das nicht akzeptieren". Laut Welling sei der MSV-Spieler Leroy Kwadwo ebenfalls rassistisch beleidigt worden.

Der MSV entschuldigte sich für den Vorfall, das sei "ein No-Go". Während sich die Mannschaften in der Kabine befanden, skandierten viele der Zuschauer "Nazis raus!". Die Stadionregie ließ den Antifaschismus-Song "Schrei nach Liebe" von der Band "Die Ärzte" spielen.

