VfL Osnabrück: Mit Fans im Rücken die "Zebras" schlagen Stand: 22.07.2021 13:49 Uhr Der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg eröffnen am Freitag die Drittliga-Saison. 5.000 Zuschauer sind im Fußball-Stadion an der Bremer Brücke erlaubt - darunter auch bis zu 400 Gästefans.

Damit werden in der Partie am Freitagabend (19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) erstmals seit eineinhalb Jahren wieder gegnerische Fans bei einem Fußballspiel der ersten drei deutschen Profiligen dabei sein. "Wir werden brennen, wenn wir unsere Hymne hören und auf den Platz gehen", sagte VfL-Coach Daniel Scherning: "Es ist überragend, dass wir wieder vor Zuschauern spielen dürfen, das wird uns beflügeln."

VfL-Coach Scherning: "Volles Vertrauen in unsere Offensive"

Im Vorlauf der Partie haben die Lila-Weißen noch Planstellen geschlossen und Torwart Tim Wiesner sowie Stürmer Sören Bertram verpflichtet. Während Wiesner als Nummer zwei hinter Stammkeeper Philipp Kühn vorgesehen ist, dürfte der 30-jährige Bertram im VfL-Angriff eine wichtige Rolle spielen: "Er erhöht unsere Qualität und Flexibilität, dazu bringt er wertvolle Erfahrung mit", erklärte Scherning.

Weitere Informationen Dritte Liga: So niedersächsisch wie noch nie Zwölf Landesduelle hält die kommende Saison parat, die am Freitagabend mit der Partie Osnabrück - Duisburg startet. mehr

Vor allem kompensieren die Osnabrücker so erst einmal den Ausfall von Andrew Wooten (Bänderverletzung). Ohne den 31 Jahre alten US-Amerikaner zeigte sich der VfL in den letzten zwei Testspielen harmlos und blieb gegen Eindhoven und Groningen ohne Treffer. Scherning beunruhigt das nicht: "Es gab gute Ansätze, ich habe volles Vertrauen in unsere Offensive." Ein Kandidat für die Startelf ist Bertram aber wohl noch nicht - aller Voraussicht nach beginnt der neue VfL-Kapitän Marc Heider im Sturm.

Corona-Fälle beim MSV

Der Gegner aus Duisburg, gegen den der VfL keines der vergangenen 18 Duelle gewonnen hat, reist mit deutlich mehr personellen Sorgen an. Drei Spieler fehlen wegen positiver Corona-Tests, zudem fällt Routinier Marvin Bakalorz wegen eines grippalen Infekts aus.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Osnabrück: Kühn - Traoré, Gugganig, Beermann, Haas - Taffertshofer - Klaas, Köhler - Simakala, Higl, Heider

MSV Duisburg: Weinkauf - Feltscher, Volkmer, Velkov, Kwadwo - Frey, Stierlin - Ajani, Bakir, Stoppelkamp - Ademi

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 23.07.2021 | 23:03 Uhr