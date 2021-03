VfL Osnabrück: Ex-Profi Feldhoff übernimmt Stand: 03.03.2021 10:01 Uhr Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat einen Nachfolger für Trainer Marco Grote gefunden. Markus Feldhoff soll die Niedersachsen vor dem Abstieg bewahren. Der 46-Jährige wird heute offiziell vorgestellt.

Am Donnerstag soll Feldhoff erstmals das Training auf der Illoshöhe leiten. Weil das Heimspiel am Sonntag gegen Jahn Regensburg wegen zahlreicher Corona-Fälle beim Gegner aller Voraussicht nach ausfällt, wird der neue Coach erst am 14. März beim Auswärtsspiel in Nürnberg sein Debüt für den VfL geben.

Erster Cheftrainer-Posten für Feldhoff

An der Bremer Brücke ist Feldhoff kein Unbekannter. Als Profi stürmte er unter anderem vier Jahre (2004 bis 2008) für den VfL, ehe er Trainer wurde. Zuletzt war er Assistent von Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri beim Bundesligisten Hertha BSC.

