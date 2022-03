VfL Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern: "Volles Haus" beim Spitzenspiel Stand: 04.03.2022 11:33 Uhr Der VfL Osnabrück empfängt am Sonnabend den 1. FC Kaiserslautern. Das Stadion an der Bremer Brücke darf komplett gefüllt werden. Der NDR überträgt live.

Der VfL Osnabrück freut sich auf einen tollen Fußball-Nachmittag: Am Sonnabend (14 Uhr / live im TV und im Livecenter bei NDR.de) gastiert der 1. FC Kaiserslautern im Drittliga-Spitzenspiel an der Bremer Brücke, die erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder (fast) komplett gefüllt sein wird. Die Behörden genehmigten am Dienstag einen Antrag des Clubs auf Vollauslastung.

"Das kann ein Fußballfest werden, endlich mal wieder", sagte VfL-Routinier Timo Beermann dem "kicker".

Mindestens 14.000 Fans an der Bremer Brücke erwartet

Mehr als 12.000 Karten waren am Freitag bereits verkauft, der VfL rechnet mit mindestens 14.000 Fans. 16.100 beträgt die Gesamtkapazität. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Eine Maskenpflicht auf den Tribünen gibt es nicht, das Tragen einer FFP2-Maske wird aber "empfohlen", teilte der VfL mit.

Beermann: "Im Team steckt noch viel Potenzial"

Die Rahmenbedingungen stimmen also - die jüngsten Ergebnisse bei den Osnabrückern ebenfalls: Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning ist neben Tabellenführer 1. FC Magdeburg das einzige Team, das in diesem Jahr noch nicht verloren hat. Und Beermann ist überzeugt davon, dass sich der VfL weiter steigern kann: "Im Team steckt noch viel Potenzial", betonte der Siegtorschütze vom vergangenen Wochenende.

Ein Schwachpunkt der Niedersachsen in dieser Saison ist die verhältnismäßig dürftige Heimbilanz (Sechs Siege, drei Remis, vier Niederlagen). Doch die Komplett-Rückkehr der Fans sorgt in Osnabrück für Optimismus. "Gleich beim ersten Training in dieser Woche war zu spüren, wie sich alle auf das Spiel, die Kulisse und die Atmosphäre an unserer Bremer Brücke freuen“, betonte Beermann.

Er und seine Teamkollegen können dafür sorgen, dass der Sonnabend tatsächlich ein Fußball-Fest für den VfL Osnabrück wird - und sich gegen den 1. FC Kaiserslautern eine gute Ausgangsposition im Rennen um den Zweitliga-Aufstieg verschaffen. Mit einem Sieg hätten die Niedersachsen nur noch zwei Zähler Rückstand auf den FCK und noch das Nachholspiel gegen Eintracht Braunschweig (26. März) in der Hinterhand.

Mögliche Aufstellungen

VfL Osnabrück: VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Beermann, Trapp, M. Haas - Klaas, U. Taffertshofer, S. Köhler - Simakala, Heider, Opoku

1. FC Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - Hercher, Ritter, Zuck - Götze, Klingenburg - Redondo, Boyd

