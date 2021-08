VfL Oldenburg braucht gegen Düsseldorf Fortune

Stand: 06.08.2021 14:45 Uhr

Der VfL Oldenburg nimmt zum ersten Mal in seiner Geschichte am DFB-Pokal teil. Zur Premiere kommt in Zweitligist Fortuna Düsseldorf ein echtes "Schwergewicht" ins Marschwegstadion.