Stand: 19.03.2019 11:25 Uhr

VfL-Frauen selbstbewusst: "Auf Augenhöhe mit Lyon"

Nein, Alexandra Popp hat keine guten Erinnerungen an Olympique Lyon. Bei der Niederlage im Finale der Champion-League (1:4 n.V.) im vergangenen Jahr flog die Angreiferin des VfL Wolfsburg nach der 1:0-Führung mit Gelb-Rot vom Platz - und ihr Team wurde von "OL" förmlich überrannt. 300 Tage später, am Mittwoch (20.45 Uhr), gibt es nun ein Wiedersehen mit dem französischen Spitzenclub. Statt wie in den Endspielen 2013, 2016 und 2018 diesmal bereits im Viertelfinale der Königsklasse. Der folgenschwere Blackout von Kiew soll für Popp dann keine Rolle mehr spielen. "Das ist für mich quasi vergessen. So etwas wird sicher nicht nochmal passieren", versprach die 27-Jährige: "Daraus lernt man."

Popp: "Begegnen Lyon auf Augenhöhe"

Popp erwartet gegen den französischen Serienmeister mit den deutschen Nationalspielerinnen Dzsenifer Marozsan und Carolin Simon einen heißen Tanz. "Wir sind stärker als letzte Saison. Wir sind stärker zusammengerückt", erklärte die Olympiasiegerin: "Wir werden Lyon auf Augenhöhe begegnen." Für Popp ist das unverhofft frühe Wiedersehen vielleicht sogar von Vorteil für die VfL-Frauen: "Vergangene Saison sind wir aus vielen englischen Wochen in das Finale gegangen. Das hat man uns am Ende angemerkt."

Jakabfi-Einsatz fraglich

VfL-Coach Stephan Lerch geht die Partie ebenfalls optimistisch an, baut auf die gelungene Generalprobe in der Bundesliga, wo sein Team am Sonntag nach 0:1-Rückstand noch mit 3:2 beim SC Freiburg gewann. "Genau diese Mentalität brauchen wir auch am Mittwoch in Lyon. Ich bin mir sicher, dass wir dann fußballerisch ein anderes Gesicht zeigen werden", erklärte Lerch, der bei Popp (Schlag auf die Achillessehne) Entwarnung gab: "Es sieht so aus, dass nichts Ernsthaftes passiert ist." Schlechter sieht es bei Zsanett Jakabfi aus, die mit Knieschmerzen ausgewechselt worden war.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 20.03.2019 | 22:40 Uhr