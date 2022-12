VfL-Frauen wohl ohne Trainer Stroot nach St. Pölten Stand: 21.12.2022 13:42 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen ihr letztes Spiel des Jahres wohl ohne ihren Cheftrainer Tommy Stroot bestreiten. In der Champions League geht es am Donnerstag bei St. Pölten um den Gruppensieg.

Die frostigen und nasskalten Tage gehen auch an den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nicht spurlos vorbei. Die "Wölfinnen" haben vor ihrem letzten Gruppenspiel in der Champions League mit einer Erkältungswelle zu kämpfen. Nationalspielerin Lena Oberdorf wird definitiv fehlen und auch Trainer Tommy Stroot liegt flach.

"Ich gehe nicht davon aus, dass er dabei sein wird", sagte Assistenztrainerin Kim Kulig, die gerade erst wie der gesamte Trainerstab ihren Vertrag beim VfL bis 2025 verlängert hat. Sollte der 33-Jährige ausfallen, "werden wir das als Team gemeinsam auffangen", sagte Kulig. Man habe "Lösungen, wer welche Aufgaben von Tommy übernehmen wird".

Wolfsburgerinnen peilen den Gruppensieg an

Der Viertelfinal-Einzug ist dem VfL bereits sicher. Beim Gastspiel in Österreich bei SKN St. Pölten geht es jedoch am Donnerstag (18.45 Uhr) noch um den Gruppensieg. Diesen bereits vorzeitig perfekt zu machen, hatte der deutsche Double-Gewinner durch das 0:0 gegen Slavia Prag in der vergangenen Woche verpasst.

Mit elf Punkten liegt der VfL vor dem letzten Spiel in der Gruppe B einen Zähler vor der AS Rom. Die Italienerinnen treffen im Parallelspiel auf Prag. Der Gruppensieg sei "absolut unser Anspruch", sagte Nationalspielerin Lena Lattwein: "Wir haben in Rom und zu Hause Punkte liegen lassen. Es muss jetzt auf jeden Fall ein Dreier her."

Jahresabschluss positiv gestalten

Der jüngste Champions-League-Titelgewinn des VfL liegt bereits acht Jahre zurück. Die Chancen, den Triumph in dieser Saison zu wiederholen, stehen nicht schlecht, denn die Niedersächsinnen haben einen Lauf.

In der Liga blicken die Wolfsburgerinnen auf ein perfektes Spieljahr zurück: Sie gwannen alle 21 Liga-Partien. "Wir wollen so ein tolles Jahr mit einem positiven Erlebnis beenden", so Kulig. Durch den drohenden Ausfall von Stroot ist die Europameisterin von 2009 nun beim Jahresabschluss in Österreich umso mehr gefragt.

