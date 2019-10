Stand: 15.10.2019 19:45 Uhr

VfL-Frauen gegen Twente mit Personalsorgen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gehen als klarer Favorit, aber stark ersatzgeschwächt in das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend (18 Uhr) gegen den niederländischen Titelträger FC Twente. Neben Keeperin Almuth Schult, Kristine Minde, Sara Doorsoun und Svenja Huth, die verletzungsbedingt bereits zuletzt fehlten, fallen nun auch noch Lara Dickenmann (Blinddarm-Operation) sowie Angreiferin Ewa Pajor aus. Die Torschützenköniging der vergangenen Bundesliga-Serie (24 Treffer) muss wegen Knieproblemen passen. Der 22-Jährigen droht möglicherweise sogar eine längere Zwangspause. Ihr linkes Knie soll nun genau untersucht werden.

Rolfö steht als Pajor-Ersatz bereit

Für Pajor könnte Sommerzugang Fridolina Rolfö in die Startelf rücken. Allerdings mangelt es der Schwedin an Spielpraxis. Die 25-Jährige kam erst am vergangenen Freitag im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (5:0) zu ihrem ersten Bundesliga-Einsatz für die "Wölfinnen". Zuvor hatte Rolfö wegen einer Bänderverletzung lediglich einige Minuten in der DFB-Pokalpartie beim SV Berghofen (2:0) für den VfL auf dem Platz gestanden. Wahrscheinlicher ist daher, dass Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch Alexandra Popp aus dem Mittelfeld nach vorne beordert. Die 28-Jährige ist bekanntlich gelernte Stürmerin.

"Ein Duell David gegen Goliath"

Trotz aller Personalsorgen wäre alles andere als ein klarer Sieg der Niedersächsinnen gegen Twente eine Überraschung. Denn während die "Wölfinnen" nach sechs Bundesliga-Spieltagen verlustpunktfrei an der Spitze stehen, haben die Niederländerinnen bereits zwei Saisonniederlagen kassiert. Derzeit rangiert das Team aus Enschede auf Platz zwei hinter der PSV Eindhoven. Twentes deutscher Trainer Tommy Stroot, der zuvor den SV Meppen betreute, gibt die Favoritenrolle dann auch an den zweimaligen Champions-League-Sieger weiter. "Das ist ein Duell David gegen Goliath. Wir wollen natürlich für eine Sensation sorgen, das ist jedoch nicht realistisch. Wir wollen es Wolfsburg aber so schwer wie möglich machen", sagte der 30-Jährige.

Jansen trotz Testspiel-Pleiten zuversichtlich

Zweimal standen sich beide Clubs bereits gegenüber - allerdings nur in Freundschaftsspielen. Der VfL gewann die Partien mit 4:0 und 5:0. "Das ist ein Gegner, der eigentlich viel besser als wir ist. Deshalb haben wir auch gerne gegen Wolfsburg getestet. Aber jetzt ist es die Champions League. Und das macht es zu einem ganz anderen Spiel", sagte Angreiferin Renate Jansen, die mit 28 Jahren die älteste Akteurin im ansonsten sehr jungen Twente-Aufgebot ist.

Dass die Niederländerinnen ein sehr unbequemer Gegner sein können, mussten 2015 übrigens die Fußballerinnen des FC Bayern München schmerzvoll erfahren. Im "Königsklassen"-Sechzehntelfinale scheiterte der Bundesligist nach einem 1:1 auswärts sowie einem 2:2 vor eigener Kulisse wegen der Auswärtstorregel an Twente.

