Stand: 31.03.2019 17:09 Uhr

VfL-Frauen demontieren Bayern und stehen im Finale

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben eindrucksvoll Frustbewältigung für ihr Ausscheiden in der Champions League betrieben. Vier Tage nach dem 2:4 im Viertelfinal-Rückspiel der "Königsklasse" gegen Olympique Lyon gewannen die Niedersächsinnen das Vorschlussrunden-Duell im DFB-Pokal beim FC Bayern München mit 4:0 (2:0). Die "Wölfinnen" haben damit am 1. Mai in Köln die Chance, zum fünften Mal in Folge den Wettbewerb zu gewinnen. Gegner im Endspiel ist der SC Freiburg. Die Breisgauerinnen setzten sich bei der TSG Hoffenheim mit 2:0 (1:0) durch. "Meine Mannschaft hat im Kollektiv sehr gut gearbeitet", freute sich Wolfsburgs Coach Stephan Lerch: "Wir sind super glücklich, dass wir wieder im Finale stehen."

Wolfsburgs Frauen deklassieren FC Bayern 31.03.2019 22:50 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen im Finale des DFB-Pokals. Die Niedersächsinnen siegten souverän mit 4:0 bei Bayern München. Die Tore im Video.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

VfL fokussiert - FCB steht neben sich

Der VfL war im Duell der punktgleichen Bundesliga-Spitzenreiter von Beginn an das fokussiertere und im Spielaufbau strukturiertere Team. Zudem stand Wolfsburgs Verteidigung um Abwehrchefin Nilla Fischer sicher, während der Defensivverbund der Gastgeberinnen einige Schwächen offenbarte. Insbesondere Carina Wenninger erwischte einen schwarzen Tag. Die Österreicherin ließ sich in der 25. Minute von Caroline Hansen viel zu leicht abschütteln - der Rest war für die Norwegerin Formsache: 1:0. Vor dem zweiten Wolfsburger Treffer konnte Wenninger eine Hereingabe von Ewa Pajor nicht klären. Pernille Harder brauchte den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie zu schießen (31.). FCB-Coach Thomas Wörle erlöste seine indisponierte Verteidigerin kurz vor der Halbzeit. Er wechselte die 28-Jährige ebenso wie die Gelb-Rot-gefährdete Jovana Damnjanovic aus (40.).

Pajor und Harder machen alles klar

Besser wurde beim Champions-League-Halbfinalisten aber auch nach dem Seitenwechsel nichts. In der Abwehr stürzten die Münchnerinnen weiter von einer Verlegenheit in die Nächste. So wurde auch Pajor nach einer Flanke von Sara Björk Gunnarsdottir nicht beim Abschluss unter Druck gesetzt. Die Polin hielt nur den Fuß hin und traf gefühlvoll zum 3:0 (53.). Damit war die Entscheidung gefallen - der Wolfsburger Torhunger aber noch nicht gestillt. Harder sorgte in der 66. Minute mit ihrem zweiten Treffer für den Endstand in einer überraschend einseitigen Begegnung.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 31.03.2019 | 22:50 Uhr