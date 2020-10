VfB Lübeck und die Hoffnung auf einen neuen "Poldi" Stand: 15.10.2020 11:15 Uhr Drittliga-Aufsteiger Lübeck ist nach vier Spieltagen noch sieglos. Am Sonnabend trifft der VfB auf Dynamo Dresden. Ein Blick in die Vergangenheit darf den Norddeutschen Hoffnung machen.

von Hanno Bode

Ein Sieg muss her für die Schleswig-Holsteiner an diesem 1. März des Jahres 2008. Der VfB ist in der damals noch drittklassigen Regionalliga Nord Tabellen-18., als er am 24. Spieltag Dresden empfängt. In der 56. Minute wechselt Coach Uwe Fuchs Claudius Weber für Jan-Moritz Bruhn ein. Ein kluger Schachzug, wie sich zeigen wird. Denn "Poldi", wie der gebürtige Pole auch gerufen wird, erzielt kurz darauf den Siegtreffer zum 1:0 (56.). Der Erfolg gegen den achtmaligen DDR-Meister nährt die Lübecker Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Allerdings nur kurzfristig. Am Ende können die Norddeutschen den Abstieg nicht verhindern und kehren erst zwölf Jahre später in die Dritte Liga zurück.

VfB dreimal in Führung, dreimal kein Sieg

Am Sonnabend trifft der VfB nun erstmals seit jenem 1. März 2008 wieder auf Dynamo. Der Sportclub zeigt die Partie ab 14 Uhr live im NDR Fernsehen und im Livecenter bei NDR.de. Wie damals stehen die Schleswig-Holsteiner mit dem Rücken zur Wand und die Dresdner im grauen Tabellenmittelfeld. Allerdings sind diesmal erst vier Spieltage absolviert, sodass an der Trave noch kein Grund zu großer Beunruhigung besteht. "Natürlich würde es guttun, wenn wir mit ein paar Punkten mehr dastehen würden. Aber es ist eine extrem enge Liga", sagte Lübecks Trainer Rolf Landerl nach dem 1:4 am vergangenen Sonnabend bei 1860 München dem NDR.

Wie in den vorausgegangenen Begegnungen war der Aufsteiger auch mit den "Sechzigern" lange auf Augenhöhe, führte sogar zum dritten Mal in dieser Serie mit 1:0. Der nach dem Aufstieg neu formierte VfB (15 Zugänge) ist also eine Spielklasse höher konkurrenzfähig - aber noch zu grün hinter den Ohren.

Ex-Held Weber kickt noch in der Kreisliga

Siege wären fraglos das beste Mittel, um Stabilität zu erlangen. Und natürlich auch, um nicht frühzeitig den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. "Jetzt gilt es, nicht zu viel auf die Tabelle, sondern auf das eigene Spiel zu schauen, daran zu arbeiten und anzufangen zu punkten", forderte Landerl. Der Österreicher muss weiter auf die verletzten Sören Lippert, Dren Feka, Sebastian Hertner, Morten Rüdiger, Elsamed Ramaj und Jamie Shalom verzichten. Die Personalsituation beim VfB ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon derart angespannnt, dass sie an der Lohmühle fast schon auf verrückte Gedanken kommen könnten.

Beispielsweise den, einen gewissen Claudius Weber für die Dresden-Partie zu reaktivieren. Schließlich weiß der Stürmer, wie man gegen Dynamo trifft. Aber: Weber ist nicht zu haben. Mit seinen inzwischen 42 Jahren geht "Poldi" noch immer auf Torejagd - wenn auch nur noch in der Kreisliga B Gießen für den 1. SC Sachsenhausen.

So könnten sie spielen:

VfB Lübeck: Raeder - Malone, Grupe, Rieble - Mende, Riedel, Thiel, Deichmann, Boland - Hobsch, Steinwender.

Dynamo Dresden: Broll - Kulke, Mai, Knipping, Löwe - Stark, Will, Weihrauch - Hosiner, Königsdörffer, Diawusie.

