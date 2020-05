Stand: 22.05.2020 17:02 Uhr

VfB Lübeck steigt in die Dritte Liga auf

Nach zwölf langen Jahren kehrt der VfB Lübeck in die Dritte Liga zurück. Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hat am Freitag einstimmig entschieden, dass die unterbrochene Saison in der Regionalliga Nord abgebrochen und per Quotientenregelung zum Stichtag 12. März, an dem der Spielbetrieb wegen der Corona-Krise ausgesetzt worden war, gewertet wird. Damit steht fest, dass der Tabellenführer zum Meister erklärt und ab der kommenden Spielzeit an der Lübecker Lohmühle wieder Profifußball geboten wird. "Der VfB Lübeck ist in allen Konstellationen der Tabelle an der Spitze, daher das klare Votum für den Aufstieg des VfB Lübeck", sagte NFV-Präsident Günter Distelrath.

Die endgültige Entscheidung über den Aufstieg fällt zwar erst Ende Juni, wenn der Außerordentliche NFV-Verbandstag stattfindet. Eine Zustimmung zum Antrag des Präsidiums gilt allerdings als reine Formsache.

Vereine votierten für Relegation gegen Wolfsburg II

Der Verband setzt sich somit über das Votum der Vereine hinweg, das erst in der vergangenen Woche eingeholt worden war. Bei diesem "Stimmungsbild" hatte sich die Mehrheit zwar für einen Abbruch, aber für eine Aufstiegsrelegation des VfB gegen den Zweitplatzierten VfL Wolfsburg II ausgesprochen.

Und die Lübecker waren sich ohnehin sicher, dass sie den Sprung in die Dritte Liga am grünen Tisch schaffen würden. "Das Ding ist absolut wasserdicht, es wird keine Relegation mit Wolfsburg geben. Der NFV wird einen Saisonabbruch beschließen, wir werden aufsteigen", erklärte VfB-Vorstandssprecher und Rechtsanwalt Thomas Schikorra. In einer Mitteilung wies der frühere Zweitligist darauf hin, dass es bei Abbruch einen Aufsteiger nur geben könne, wenn die Saison auch gewertet werde. Daraus resultierte die Schlussfolgerung der Schleswig-Holsteiner: "Nach allen denkbaren objektiven und rechtlich vertretbaren Wertungskriterien kann der Aufsteiger nur VfB Lübeck heißen." Dieser Meinung schloss sich die Führung des NFV am Freitag an.

Neue Saison mit 22 Mannschaften

Darüber hinaus entschied das Präsidium, ebenso einstimmig, dass es keine Absteiger geben soll und zugleich fünf Aufsteiger aus den Oberligen der vier norddeutschen Landesverbände (Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein sowie zwei Vereine aus Niedersachsen) zuzulassen. Einzige Voraussetzung ist, dass ein bewilligter Antrag auf Zulassung vorliegt.

Die Saison 2020/2021 findet damit mit 22 Mannschaften statt. Unklar ist aber noch, wie der Liga-Betrieb genau ablaufen kann. Der NFV will dazu den Vereinen verschiedene Modelle - "angelehnt an die Verfügungslagen der Länder/des Bundes und dem damit verbundenen prognostizierten Beginn der Saison" - zur Diskussion vorlegen.

