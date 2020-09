Stand: 19.09.2020 15:56 Uhr

Dritte Liga: Lübeck punktet zum Saisonauftakt von Martin Schneider, NDR.de

Der VfB Lübeck hat am Sonnabend den ersten Sieg im Profi-Fußball nach 16-jähriger Abwesenheit verspielt. Die Schleswig-Holsteiner führten am ersten Spieltag der Dritten Liga gegen Mitaufsteiger 1. FC Saarbrücken lange mit 1:0, ehe den Saarbrückenern mit ihrer ersten Chance der Partie der 1:1 (1:0)-Endstand gelang. Patrick Hobsch ließ die 1.860 Zuschauer an der Lohmühle zunächst jubeln, der Ex-Rostocker Tobias Jänicke verdarb den grün-weißen Fans in der 77. Minute die Siegeslaune.

Hobsch den berühmten Schritt schneller

Nachdem sich beide Teams in der neuen Liga anfangs abtasteten hatten, war den Gastgebern das erste Highlight der Partie vergönnt - was direkt zum Erfolg führte. Eine flache Hereingabe von Elsamed Ramaj grätschte Hobsch nach 13 Minuten aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie. Es war das erste Profi-Tor des Sohnes von Werder-Legende Bernd Hobsch. "Der VfB ist wieder da", schallte es direkt nach der frühen Führung von der Tribüne den Spielern entgegen, die die Gäste aus Saarbrücken gut im Griff hatten.

Aus einer sicheren Defensive und einem gestaffelten Mittelfeld trugen die Gastgeber nadelstichartige Angriffe über die Außen vor. Yannick Deichmann leitete mehrere Offensivaktionen über den rechten Flügel ein, die gefährlichste in der 43. Minute. Eine Hereingabe vom 26-Jährigen klatschte an die Latte, ob es ein schuss sein sollte oder ihm schlichtweg die Flanke abrutschte, wird sein Geheimnis bleiben.

Lübeck verliert den Faden

Und Deichmann blieb auch im zweiten Durchgang der offensive Aktivposten der Lübecker. Eine erneute Hereingabe erreichte Ramaj, der volley verzog (53.). Das wollte der Deutsch-Albaner nicht auf sich sitzen lassen und erarbeitete sich in der 61. Minute eine Riesenchance. Der giftige Stürmer luchste der Saarbrücker Verteidigung im Aufbauspiel den Ball ab und scheiterte mit einem harten, aber unplatzierten Schuss an Gäste-Torwart Daniel Batz.

Eine Szene mit Symbolcharakter: Lübeck war meist den entscheidenen Schritt und Gedankengang schneller, hatte Zug zum Tor und die Partie im Griff - eigentlich. Umso unerklärlicher war der Leistungsabfall der Heimmannschaft ab der 70. Minute. Mit simplen Mitteln wie langen Bällen in die Spitze gelang es Saarbrücken, den Lübecker Defensivverbund in Verlegenheit zu bringen. Und damit nicht genug: Nach einem hohen Ball waren sich Ryan Malone und Lukas Raeder uneinig, wer klären soll. Jänicke nutzte dies, lupfte den Ball über Keeper Raeder und köpfte ihn aufs Tor. Malone konnte den Kopfball nach Ansicht des Schieds- und des Linienrichters erst hinter der Linie klären - 1:1 (77.). Lübeck verlor danach seine Dominanz und gleichzeitig den Zugang zum Spiel. Es blieb bei der Punkteteilung, wobei der VfB eher zwei Zähler verloren, als einen gewonnen hat.

1.Spieltag, 19.09.2020 14:00 Uhr VfB Lübeck 1 Saarbrücken 1 Tore: 1 :0 Hobsch (14.) 1: 1 Jänicke (77.)

VfB Lübeck: Raeder - Malone, Grupe, Thiel (69. Hertner) - Deters, Boland, Mende, Y. Deichmann, Rieble - Ramaj (84. Okungbowa), Hobsch (89. Wolf)

Saarbrücken: Batz - Shipnoski, Zellner, Schorch (66. Gouras), Froese (84. Golley) - Jänicke, Bösel, Zeitz, Sverko - Jacob (17. Vunguidica), Mario Müller

Zuschauer: 1860



Weitere Daten zum Spiel Raeder - Malone, Grupe, Thiel (69. Hertner) - Deters, Boland, Mende, Y. Deichmann, Rieble - Ramaj (84. Okungbowa), Hobsch (89. Wolf)Batz - Shipnoski, Zellner, Schorch (66. Gouras), Froese (84. Golley) - Jänicke, Bösel, Zeitz, Sverko - Jacob (17. Vunguidica), Mario Müller1860

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 20.09.2020 | 22:50 Uhr