VfB Lübeck gegen Corona: Aus Trikots werden Masken von Hauke von Hallern

Ein schöner Stoff, knallige Farben, ein besonderes Muster - ein Mundschutz kann auch ausgefallen aussehen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Lübeck hat jetzt zusammen mit dem Regionalligisten VfB Lübeck eine Aktion gestartet: Ehrenamtler nähen aus den grün-weißen Fußballtrikots Masken. Wer sie kauft, unterstützt den VfB Lübeck in der Coronakrise und das DRK mit seinem Second-Hand-Shop für Bedürftige.

Sechs Masken pro Trikot

In der Nähwerkstatt des DRK schneidet Ehrenamtlerin Claudia Krause ein VfB-Trikot in zwölf Stücke. "Daraus entstehen insgesamt sechs Masken", erzählt sie. Auf jede bügelt Krause ein Vereinslogo. "Das ist schon eine kleine Herausforderung: Jeder soll ja hinterher am Stoff erkennen, dass es sich um den VfB handelt. Deshalb versuchen wir die Trikots so zu schneiden, dass jeder Mundschutz auch etwas von den typischen grün-weißen Streifen auf dem Trikot abbekommt", erklärt Krause. Pro Tag fertigen sie und ihre Kollegen etwa 30 Masken.

Masken aus Fußballtrikots NDR 1 Welle Nord - Der Nachmittag - 20.04.2020 15:40 Uhr Autor/in: Hauke von Hallern Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Lübeck hat jetzt zusammen mit dem Regionalligisten VfB Lübeck eine Aktion gestartet: Ehrenamtler nähen aus den grün-weißen Fußballtrikots Masken.







Upcycling Projekt weiterentwickelt

Florian Möller aus dem Vorstand des Fußballclubs bringt Nachschub: ein Wäschekorb mit Trikots. "Die sind natürlich alle frisch gewaschen", schmunzelt er. "Wir verwenden Spielertrikots, aber auch neue Shirts. Diese hier sind neu und waren eigentlich für unser Fußballcamp bestimmt, das in diesem Jahr wegen Corona ausfallen muss."

Die Idee für die Aktion ist nicht neu: "Wir haben einfach gemeinsam mit dem DRK unser Upcycling-Projekt weiterentwickelt", erklärt Möller. Schon seit Weihnachten werden aus Fußball-Trikots Rucksäcke, Handy- und Bauchtaschen genäht. Jetzt zusätzlich ein Mundschutz. Die fertigen Masken bietet das DRK auf Bestellung telefonisch oder per E-Mail an, der VfB Lübeck verkauft sie in seinem Onlineshop.

Coronavirus: Wie sinnvoll sind Schutzmasken? NDR Info - NDR Info - 03.04.2020 09:00 Uhr Gesundheitsexperten sagen: Schutzmasken könnten das Risiko verringern, andere mit dem Coronavirus anzustecken. Doch welche Maske hilft wie? Können auch selbst genähte Masken ein sicherer Schutz sein?







